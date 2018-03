Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 mars 2018 22:30 05. mars 2018 - 22:30

Fribourg Gottéron affrontera Lugano en quarts de finale des play--off dès samedi. Les Fribourgeois ont fini cinquièmes du tour de qualification après leur succès 3-2 contre Lausanne.

Les autres affiches de ces quarts de finale seront: Berne (1er) - Genève-Servette (8e), Zoug (2e) contre les Zurich Lions (7e) et Bienne (3e) face à Davos (6e).

Les Fribourgeois étaient les seuls à disposer d'une sorte de choix. S'ils s'inclinaient contre le LHC, ils savaient qu'ils affronteraient Zoug contre lequel ils possèdent un bilan positif cette saison. Mais les hommes de l'entraîneur Mark French se sont fait un honneur de remporter un derby âprement disputé. Killian Mottet a donné la victoire à ses couleurs à la 59e minute en plongeant dans l'enclave de Zurkirchen. Comme Davos et les Zurich Lions ont perdu, les Fribourgeois se retrouvent au 5e rang et devront affronter Lugano. Les deux équipes ont chacun remporté deux matches au cours de la qualification.

Battu, Lausanne a fait une mauvaise affaire en vue du tour contre la relégation. Les Vaudois de John Fust s'élanceront avec seulement six points d'avance sur Ambri-Piotta (11e). Rappelons que les équipes classées 11e et 12e au terme du tour contre la relégation disputent un play-out pour désigner ensuite l'équipe qui jouera le barrage contre le champion de Swiss League.

Genève-Servette dans une version light - sans de nombreux titulaires et avec Bays dans les buts - est parvenu à s'imposer 4-3 aux tirs buts à Berne. Ce troisième succès des Genevois en six matches contre les joueurs de la capitale montrent que le fossé n'est peut-être pas si grand entre ces deux équipes. Le match a montré que l'affrontement pourrait se placer haut sur l'échelle de l'engagement physique et de l'intimidation mais les Bernois ne seront pas toujours aussi maladroits en supériorité numérique. Le Finlandais Keranen, qui disputait son premier match sous le maillot grenat a inscrit le 3-2 sur un bon service de Wick avant de réussir un splendide tir au but, qui a laissé pantois Genoni entré simplement pour la fusillade.

Bienne a terminé son tour de qualification de feu avec un nouveau succès face aux Zurich Lions. Après avoir dominé les Zurichois 4-1, les Seelandais, privés de Pouliot, annoncé malade, ont réussi une nouvelle performance de choix pour s'imposer sur le même score. Pedretti, Schmutz, déjà double buteur samedi, et Lüthi pour un doublé ont marqué pour le HC Bienne, qui ont pu compter encore une fois sur un excellent Hiller devant son filet.

Cette fois-ci, Lugano a battu Davos 5-0 et n'a pas perdu de joueurs sur blessure. Doublé du défenseur américain Bobby Sanguinetti, qui quittera le Tessin à la fin de la saison.

Vainqueur 4-3 à Kloten, Langnau a repris des couleurs et s'élancera sans trop de stress dans le tour contre la relégation avec dix points d'avance sur Ambri-Piotta.

Classement final: 1. Berne 50/102 (167-112). 2. Zoug 50/91 (153-122). 3. Bienne 50/89 (150-124). 4. Lugano 50/86 (159-130). 5. Fribourg Gottéron 50/77 (133-139). 6. Davos 50/75 (134-156). 7. Zurich Lions 50/75 (144-133). 8. Genève-Servette 50/71 (132-153). 9. Langnau Tigers 50/67 (120-134). 10. Lausanne 50/63 (149-169). 11. Ambri-Piotta 50/57 (136-168). 12. Kloten 50/47 (120-157).

National League. Play-off. Quarts de finale (au meilleur des 7 matches). Berne (1er) - Genève-Servette (8e), Zoug (2e) - Zurich Lions (7e), Bienne (3e) - Davos (6e), Lugano (4e) - Fribourg Gottéron (5e).

Début des play-off: samedi 10 mars.

Tour contre la relégation.

Le calendrier. Samedi 10 mars: Langnau Tigers - Lausanne, Ambri-Piotta - Kloten. Mardi 13 mars: Kloten - Langnau Tigers, Lausanne - Ambri-Piotta. Samedi 17 mars: Langnau Tigers - Ambri-Piotta, Lausanne - Kloten. Mardi 20 mars: Ambri-Piotta - Langnau Tigers, Kloten - Lausanne. Jeudi 22 mars: Langnau Tigers - Kloten, Ambri-Piotta - Lausanne. Samedi 24 mars: Lausanne - Langnau Tigers, Kloten - Ambri-Piotta.

Les deux derniers du tour de relégation disputent un play-out (au meilleur des 7 matches) dès le mardi 27 mars.

Neuer Inhalt Horizontal Line