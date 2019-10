Genève-Servette a concédé une troisième défaite de suite 2-0 à Rapperswil-Jona en Nationale League. Fribourg s'est également incliné 4-0 à Ambri-Piotta tandis que Bienne a battu Lausanne (2-1).

Après les espoirs inspirés par la bonne prestation face à Berne malgré la défaite, Fribourg Gottéron a enchaîné une nouvelle performance assez consternante. Les joueurs de l'entraîneur Mark French sont passés complètement à côté de leur match, à commencer par leur portier Reto Berra, peu à son avantage sur les deux premiers buts léventins. Le portier a d'abord laissé filer un puck entre son bras et son corps sur un tir de Fora (19e) et a laissé passer sous son patin un essai de Dal Pian (33e). Dommage pour lui car il avait réussi un arrêt spectaculaire face à Sabolic à la 32e. Mais le Slovène allait tout de même assurer le succès d'Ambri en passant la défense fribourgeoise en revue pour le 3-0 (38e). Pour les Romands, le pécule reste cantonné à deux points en six matches. Un constat qui vaut mieux que tous les mots.

Lausanne a terminé une journée riche en événements défavorable sur une défaite. Dans une rencontre très serrée, les Seelandais ont parvenu à empocher la totalité de l'enjeu après trois revers de rang. Robin Leone avait pourtant ouvert la marque pour le LHC. Mais après l'effondrement d'un faux plafond, l'annonce de l'absence pour plusieurs semaines de Cory Emmerton, et les manquements dans le paiement du propriétaire Ken Stickney, les Vaudois n'ont pas pu trouver une issue favorable dans le Seeland. Pouliot et Salmela à 5 contre 4 ont donné la victoire à Bienne, qui retrouve la deuxième place au classement. Tuile encore pour Lausanne, qui a perdu Joel Vermin, exclu pour avoir essuyer ses patins sur le ventre d'un joueur biennois et qui a été exclu sur le champ. Il sera suspendu ce samedi.

Genève-Servette a réussi un excellent début de Championnat mais là il n'y est plus. Les Genevois ont enchaîné une troisième défaite de suite en s'inclinant à Rapperswil-Jona. Privés des inspirations offensives de Tanner Richard, ils sont incapables de trouver le chemin des filets. Même Lars Wingels semble avoir perdu ses "mains". Certes, les Saint-Gallois ont ouvert la marque sur un but un brin chanceux de l'Américain Casey Wellman (19e) mais leur succès n'est pas immérité. Les nombreuses prouesses du gardien Robert Mayer ont longtemps gardé l'équipe genevoise dans le match. Les hommes de Patrick Emond auraient même pu prétendre égaliser quand Simon Le Coultre - quelle passe de Smirnovs ! - n'avait pas manqué le but vide (35e). A force de ne pas trouver l'ouverture, les Genevois se sont fait surprendre sur un contre par Wellman une nouvelle fois (48e). Avec deux buts marqués lors des trois derniers matches, la crise (offensive) est profonde.

Le CP Berne a poursuivi son redressement entrevu mardi à Fribourg. Les joueurs de la capitale se sont imposés 4-3 après prolongation dans le derby face à Langnau. Le Canadien Andrew Ebbett s'est distingué avec son premier triplé pour Berne. Mais le champion en titre a tout de même gaspillé un point. Ne menait-il pas 3-1 jusqu'à la 45e avant que le Finlandais Pesonen ne réussise un doublé. Simon Moser a donné le point supplémentaire à ses couleurs à 4'' du terme du temps supplémentaire.

Lugano continue sa bonne série avec un troisième succès consécutif. Les Tessinois ont battu 3-1 le leader, les Zurich Lions. Un doublé de Luca Fazzini a mis les Luganais sur les bons rails.

Classement: 1. Zurich Lions 10/20 (38-27). 2. Bienne 10/18 (22-21). 3. Genève-Servette 10/17 (25-23). 4. Zoug 8/14 (33-27). 5. Lugano 8/13 (20-20). 6. Lausanne 8/12 (25-29). 7. Rapperswil-Jona Lakers 8/12 (18-17). 8. Berne 9/12 (26-28). 9. Langnau Tigers 9/12 (20-25). 10. Ambri-Piotta 9/10 (19-22). 11. Davos 5/8 (15-11). 12. Fribourg-Gottéron 6/2 (8-19).

