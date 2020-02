Mauvaise affaire pour Fribourg Gottéron battu sans nuance 3-0 sur sa glace par Genève-Servette en National League. Berne a remporté la victoire de l'espoir (3-2) contre les Langnau Tigers.

La belle série de trois succès des Fribourgeois s'est interrompue abruptement face à des Genevois en reconquête après leur couac face au Lausanne HC. La déception fut grande devant la performance offerte par les hommes de Christian Dubé. Ils sont passés complètement à côté de leur match. Reto Berra avait retrouvé sa place dans les buts mais on ne peut pas demander au portier fribourgeois de se muer également en buteur.

Dans le camp adverse, Gauthier Descloux a brillé histoire d'effacer sa soirée difficile vécue contre les Zurich Lions où il avait encaissé neuf buts. Il s'est montré intraitable face aux quelques actions dangereuses de Brodin et cie. Il a fêté son quatrième blanchissage de la saison.

Les Genevois ont fait la différence au cours de la deuxième période après avoir ouvert la marque grâce à une action personnelle de Smirnovs en supériorité numérique (23e). Ensuite, Karrer a "nettoyé" la lucarne de Berra (27e) et Winnik a dévié un tir de Maurer pour le 3-0 (28e).

Berne respire et offrira une tournée à Inti Pestoni après son succès 3-2 contre les Langnau Tigers. Le Léventin s'est fait l'auteur d'un doublé et d'un assist. Il n'avait plus été à pareille fête depuis le 2 février 2013 avec Ambri-Piotta. Mais le succès des joueurs de Hans Kossmann ne fut pas brillant. Les Tigers ont raté un penalty par DiDomenico et un but de Maxwell a été sévèrement annulé pour une canne haute <avant l'action finale. Au classement, l'équipe de la capitale reste sous la barre mais revient à un point de son adversaire du soir, huitième.

Bienne a cueilli un succès 4-3 contre Lugano précieux pour l'accession aux play-off. Les Seelandais ont retrouvé pour l'occasion leur attaquant Marc-Antoine Pouliot absent sur blessure depuis quatorze matches. Le Québécois avait largement manqué à ses coéquipiers alors qu'ils traversaient une période difficile. Brunner, déjà auteur du 2-1 a inscrit le but de la victoire à la 59e minute.

Classement: 1. Zoug 41/79 (127-104). 2. Zurich Lions 43/74 (142-111). 3. Genève-Servette 43/73 (121-107). 4. Davos 40/71 (132-115). 5. Lausanne 40/65 (114-101). 6. Bienne 43/65 (125-124). 7. Lugano 43/61 (108-117). 8. Langnau Tigers 42/57 (100-120). 9. Berne 42/56 (110-124). 10. Ambri-Piotta 43/55 (107-120). 11. Fribourg-Gottéron 40/53 (92-106). 12. Rapperswil-Jona Lakers 42/44 (103-132).

