Ce contenu a été publié le 28 septembre 2018 22:42 28. septembre 2018 - 22:42

Fribourg Gottéron a retrouvé des couleurs. Les hommes de Mark French ont attendu la 4e journée de National League pour fêter leur premier succès en s'imposant 3-2 sur la glace du leader Bienne.

Le match des extrêmes, où les deux gardiens Hiller et Berra ont tenu la vedette, a basculé en deuxième période. Le temps pour Gottéron de biffer les deux buts d'avance des Seelandais grâce à Marchon et Sprunger en 104'' à la mi-match. Les Biennois ne s'en sont jamais remis. Ils ont été crucifiés par Andreï Bykov à la 45e minute à l'affût après un rebond. Le succès fribourgeois est mérité même s'il aurait pu être remis en question par les 7 pénalités concédées par les coéquipiers de Slater. Un super Berra dans les buts a tenu la baraque au premier tiers-temps. Il a réussi une superbe parade face à Künzle quelques secondes après l'ouverture du score de Earl (7e). Il fut également décisif face à Neuenschwander à la 30e avant que ses coéquipiers ne tournent le match.

Genève-Servette a obtenu un succès bien improbable contre l'armada des Lions de Zurich (2-1). Avec seulement deux joueurs étrangers, les deux défenseurs suédois Tömmernes et Fransson, les Genevois ont fait preuve d'une grande discipline dans tous les aspects du jeu. Robert Mayer, qui avait laissé la vedette à Gauthier Descloux contre Fribourg Gottéron et Lausanne, s'est fait l'auteur d'un superbe match. Jeremy Wick a ouvert le score à la 7e en supériorité numérique. Chris Baltisberger a égalisé à 5 contre 4 (37e). Une étrange sortie du portier Lukas Flüeler a permis à Tanner Richard de marquer le but de la victoire en tout début de troisième période.

Lausanne s'est retiré battu 4-3 de la Resega, payant là un deuxième tiers-temps moyen. Herren a marqué deux fois dont le but de l'espoir à la 46e minute. Le Valaisan tourne à la belle moyenne d'un but par match depuis le début de la saison. Ville Peltonen avait titularisé pour la première fois de la saison Lukas Boltshauser dans les buts vaudois.

A noter qu'au cours de cette partie, l'attaquant lausannois Christoph Bertschy a marqué un but après 6'' au début de la dernière période. Il aurait réussi cet exploit en début de rencontre, il aurait rejoint le Canadien Ken Yaremchuk (Davos) et Peter Jaks (Ambri-Piotta), détenteurs du record avec l'ouverture du score après 6'' de jeu seulement.

Berne a comptabilisé un quatrième succès consécutif depuis le début du Championnat et se retrouve déjà en tête du Championnat. Une victoire 5-1 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers laquelle fut la plus facile à cueillir de la série. Les joueurs de la capitale ont porté un coup au moral des néo-promus avec deux buts en 37'' au premier tiers-temps par Simon Moser et Jan Mursak.

Un doublé de l'Autrichien Dominic Zwerger a permis à Ambri-Piotta de s'imposer 2-0 sur la glace des Langnau Tigers. Les Léventins rejoignent ainsi leur adversaire du soir avec six points.

Davos est allé chercher trois points précieux à Zoug (2-1). Une nouvelle fois, les Grisons ont pu compter sur un Inti Pestoni décisif. Le Léventin a marqué le but de la victoire pour sa troisième réussite de la saison.

Classement: 1. Berne 4/11 (14-2). 2. Bienne 4/9 (14-5). 3. Zoug 4/9 (15-11). 4. Ambri-Piotta 4/6 (9-9). 5. Lugano 4/6 (12-14). 6. Lausanne 4/6 (13-11). 7. Langnau Tigers 4/6 (9-8). 8. Genève-Servette 4/6 (7-9). 9. Davos 4/6 (7-9). 10. Zurich Lions 4/4 (5-9). 11. Fribourg-Gottéron 4/3 (8-16). 12. Rapperswil-Jona Lakers 4/0 (4-14).

