Le train des play-off s'éloigne pour Fribourg Gottéron. Les Fribourgeois se sont inclinés 2-3 après prolongation contre Berne dans le derby des mal-classés. Genève-Servette a renoué avec le succès.

Loin de la pantalonnade entrevue la veille à Davos, les Fribourgeois ont livré un véritable match de play-off contre leur voisin bernois. Mais le manque de puissance de leur jeu offensif les a privés d'empocher les trois points. Reto Berra, ménagé lors du déplacement dans les Grisons, a livré un grand match. Le portier a su garder son équipe dans la partie. Il a finalement cédé après 4'26'' de prolongation sur une déviation de Moser, déjà buteur victorieux la veille contre Lausanne.

Les hommes de Christian Dubé n'ont jamais mené au cours de ce match peut-être décisif pour l'avenir sportif de Gottéron. En bon Fribourgeois, Scherwey a ouvert la marque pour Berne dès la 2e minute sur un tir de loin. Marchon a égalisé en supériorité numérique (19e). A la 45e, Arcobello a marqué un but sorti d'on ne sait où, mais Sprunger a obtenu la parité à la 51e. Aujourd'hui, les Fribourgeois se retrouvent à six points de la barre au 11e rang.

Après trois revers de rang, Genève-Servette a retrouvé le chemin du succès mais sans complètement convaincre. Les hommes de l'entraîneur Patrick Emond ont eu la chance de tomber face à un adversaire idéal. Les Lakers avaient fêté leur 75e anniversaire la veille avec une victoire fumante contre les Zurich Lions (3-0). Pour eux, le week-end était déjà réussi.

Les Genevois ont eu le bon goût de ne pas manquer leur entrée en matière. Arnaud Riat a ouvert son compteur cette saison dès la 3e minute après une monumentale erreur de la défense saint-galloise. Il allait même réussir un doublé à la 43e, comme son frère d'ailleurs contre Ambri (!) le même soir, après une nouvelle maladresse de l'arrière-garde des Lakers. Puis Wingels a joué au sniper dans un angle fermé (11e) et le défenseur letton à licence suisse, Smons a inscrit son premier but en National League pour le 3-0 (13e). Après le 4-0 de Bozon, les Grenats auraient pu se réserver une fin de match tranquille mais ils ont laissé le jeu aux St-Gallois dans la période intermédiaire donnant le rôle de meilleur Genevois au portier Gauthier Descloux. Les Genevois retrouvent la deuxième place mais comptent trois matches de moins que Zoug et Davos.

Ambri-Piotta et Bienne ont livré un match complètement échevelé (5-4 ap). Les Seelandais ont été menés à trois reprises. Beat Forster a égalisé à 4-4 à la 46e. Dans la prolongation, Flynn a pu s'échapper en contre et battre Hiller de près malgré la présence de Rathgeb sur son dos. Comme son frère Arnaud avec Genève-Servette, Damien Riat a inscrit un doublé.

Battu la veille à domicile par Langnau, Lugano est allé s'imposer au Hallenstation 2-1 face aux Zurich Lions. L'équipe de Serge Pelletier reste dans la course aux play-off. Le Suédois Klasen a marqué le but victorieux à la 40e minute.

Il devient toujours plus difficile d'imaginer les play-off sans Langnau. Les Emmentalois ont épinglé pour la deuxième fois de la saison à l'Ilfis le leader du Championnat, Zoug. Le 3-1 de Robbie Earl à 2'' de la fin de la deuxième période a sans doute été décisif pour dessiner le deuxième succès de suite des Tigers.

