Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 22:08 01. octobre 2018 - 22:08

Fribourg Olympic a battu Sakarya Buyuksehir 87-85 dans le match aller du 3e tour des qualifications pour la Ligue des champions. Les hommes d'Aleksic ont pu compter sur un Justin Roberson de gala.

Fribourg Olympic peut toujours rêver à une participation à la Ligue des champions. Et même si toute l'équipe a livré une partie magnifique, il convient de mettre en lumière la performance de Justin Roberson. L'Américain a inscrit 29 points. Il a surtout sorti le tir à trois points décisif à 14 secondes de la fin du dernier quart-temps, avec la faute en prime et le lancer franc réussi dans la foulée.

Impressionnant de précision, l'Américain n'a manqué que deux tentatives à deux points sur dix et une seule à trois points sur quatre. Il termine cette partie avec une évaluation de 33.

Menés 7-24 après 8 minutes, les Olympiens ont réussi à recoller à quatre longueurs (42-46) juste avant la mi-temps. Mieux, ils ont passé devant à la 24e via deux lancers francs de Touré (50-48). Cette avance de deux points, les Fribourgeois l'ont tenue jusqu'à la 29e. Puis les Turcs ont serré le jeu et Olympic a peiné. Si bon depuis le début de ces qualifications, Babacar Touré a trouvé à qui parler sous les panneaux. Le Sénégalais a fini la partie avec 8 points et 9 rebonds.

A 72-80 avec à peine plus de trois minutes à jouer, peu de monde croyait au retour d'Olympic. Et puis Justin Roberson a pris feu et Fribourg se déplacera jeudi en Turquie pour le match retour avec un tout petit matelas, mais avec la certitude d'avoir réalisé un premier truc.

Neuer Inhalt Horizontal Line