Ce contenu a été publié le 10 mars 2018 20:19 10. mars 2018 - 20:19

Fribourg Olympic est en finale de la Coupe de Suisse. Le club de Petar Aleksic a dominé les Lions de Genève 84-82 au Pommier et retrouvera Lugano, vainqueur de Monthey 74-70.

Les deux finalistes de la saison passée ont été battus à une marche de la finale. Le tenant du titre ne jouera pas le 21 avril à la Queue d'Arve chez lui à Genève. Les Lions de Genève ont en effet dû baisser pavillon devant les Fribourgeois. Les bourreaux des Genevois se nomment Dusan Mladjan et surtout Babacar Touré.

Le Sénégalais a une fois de plus joué les empereurs sous les panneaux avec 32 points, 17 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. Il a surtout inscrit un lancer franc très important à quelques secondes de la fin du match avant de priver les Lions du panier égalisateur. Mais l'intérieur d'Olympic a eu la tâche facilitée grâce à un superbe panier à trois points de Dusan Mladjan réussi à 40 secondes de la fin. Le score était alors de 78-77 en faveur de Fribourg et les 24 secondes du shoot arrivaient à leur terme. Mais le shooteur a sorti un tir primé en tête de raquette à plus de huit mètres!

Et heureusement pour les Fribourgeois car les Lions ont pu compter sur un Roberto Kovac extrêmement précis à trois points (5/10) pour un total de 23 points.

Dans sa salle, Lugano a su contenir le bon retour des Chablaisiens. Menés 70-58 à 4'30 du terme, les Valaisans ont entrepris une belle remontée pour se retrouver à deux points (72-70) des Tessinois. Mais les champions en titre n'ont pas réussi à déstabiliser les Luganais et Westher Molteni a pu inscrire deux lancers francs décisifs à 12 secondes de la fin de la rencontre.

