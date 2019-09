Fribourg devra sortir un match retour de folie s'il entend continuer en Ligue des champions. Opposés au 1er tour des qualifications à l'Inter Bratislava, les Olympiens se sont inclinés 82-67.

Retrousser les manches et croire en sa bonne étoile, voilà ce que devront faire les Fribourgeois vendredi soir (20h) à l'occasion du match retour dans leur salle s'ils entendent répéter leur parcours de l'an dernier et avoir le droit de jouer contre des pointures européennes. Même si, on le rappelle, la Ligue des champions en basket corrspond au troisième niveau derrière l'Euroligue et l'Eurocup.

Fribourg a perdu parce qu'il a été trop maladroit en deuxième mi-temps. Les Fribourgeois avaient pourtant bien commencé avec une avance de huit points à la 9e minute (14-22). Seulement, par la suite, les joueurs de Petar Aleksic ont eu énormément de peine à empêcher les Slovaques de dégainer de loin. Et sans Babacar Touré, la défense n'a pas su contenir les Slovaques. Sans parler d'un einefficacité chronique à 3 points (3/14) qui n'a pas permis de rester à flot lorsque tout ne tournait pas rond.

L'offensive d'Olympic s'est résumée à Derksen (17 pts), Garrett (14) et Pollard (13), alors qu'en face quatre Slovaques ont dépassé les dix unités. Du côté de Fribourg, on doit espérer très fort que Touré puisse tenir sa place lors du match retour.

Neuer Inhalt Horizontal Line