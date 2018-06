Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Fribourg Olympic a réussi le deuxième triplé de son histoire après celui de 2007. Vainqueurs des Lions de Genève 74-73 à St-Léonard, les Fribourgeois remportent la finale 4-1.

Fribourg l'a fait. Après la Coupe de la Ligue et la Coupe de Suisse, Olympic a enlevé le titre de champion. Ce titre s'est joué sur des détails et sur une passe d'armes mémorable entre les frères Mladjan. Marko a manqué un layup à 34 secondes alors que le score était de 71-70 en faveur de Fribourg et derrière c'est Dusan qui a planté un trois points ahurissant sur une jambe pour donner quatre longueurs d'avance à ses couleurs.

Les Genevois ont eu une dernière chance de l'emporter et de s'offrir un sixième match mais Grüninger n'a pas eu suffisamment de sang-froid pour réussir son lancer primé.

Babacar Touré a commencé doucement selon ses standards, mais il a fini en trombe. 22 points et 18 rebonds avec surtout 11 prises offensives et 3 contres pour faire bien.

Tactiquement, les Genevois ont longtemps fait tout juste. Face à des Fribourgeois à l'heure défensivement mais en passe de réussite offensive, Vedran Bosnic avait préparé son équipe de manière optimale. Seulement il a manqué un tout petite quelque chose au final. Et ce petit quelque chose était dans le vestiaire fribourgeois. Olympic signe son 17e titre national.

