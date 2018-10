Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Fribourg Olympic a été battu de manière surprenante à domicile face à Massagno lors de la 3e journée de LNA. Le champion s'est incliné 77-74.

Pas simple de passer de la Coupe d'Europe au championnat de LNA. Fribourg l'a appris de la plus désagréable des manières en laissant les Tessinois de Massagno repartir de la salle St-Léonard avec la victoire.

Largement battu mercredi par l'Hapoël Holon pour son premier match de poules de Ligue des champions, Fribourg Olympic retrouvait la réalité du championnat de Suisse. Et après 17 minutes de jeu, les Fribourgeois se disaient qu'ils allaient fêter un succès sans histoire puisqu'ils menaient 43-25.

Après 29 minutes de jeu, les joueurs de Petar Aleksic viraient toujours en tête (68-56) avec un matelas confortable. Et puis tout s'est grippé dans le dernier quart. De 68-56, le score est passé à 70-71. Un partiel de 15-2 en faveur de Tessinois soudainement plus précis. Petit clin d'oeil, c'est sur un trois points de Miljanic, ancien joueur d'Olympic, que Massagno a pu virer en tête.

Les Fribourgeois ont eu plusieurs fois l'occasion de revenir au score. Sans succès. Et sur leur ultime possession, Chad Timberlake et Dusan Mladjan ont manqué leur chance à trois points pour envoyer les deux équipes en prolongation. Aleksic a fait tourner son effectif si bien qu'aucun de ses joueurs n'a dépassé les 26 minutes. En face, Robbi Gubitosa a pu compter sur un trio en feu avec Miljanic (18 pts), le nouveau venu Sinclair (21) et surtout Keon Moore (23). Les neuf tirs rentrés à trois points ont fait du bien aux Tessinois. Olympic va maintenant préparer son 2e match de Ligue des champions agendé mercredi contre les Tchèques d'Opava.

A Vevey, les Lions de Genève se sont imposés 95-80 face aux Riviera Lakers grâce en partie au trio Padgett (22 pts), Kovac (17) et Humphrey (18). Et dans le derby de l'arc jurassien, Union Neuchâtel s'est défait de Boncourt 91-72. Les Unionistes ont remporté tous les quarts. A noter, côté jurassien, les 25 points et 10 rebonds du nouvel Américain Brandon Garrett.

