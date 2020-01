Fribourg a obtenu trois points importants en battant Lausanne 3-1 lors de la 37e journée. Dans le même temps, le leader Genève-Servette a subi la loi de Berne 3-2 dans la capitale.

C'est dans les circonstances difficiles que les équipes se créent. Gottéron est allé chercher une deuxième victoire consécutive dans une situation peu évidente. Christian Dubé a en effet dû composer avec plusieurs absences importantes. En plus des blessés Desharnais, Rossi, Schmutz et Walser, le Québécois était privé de Stalberg, suspendu. Pas franchement flamboyants dans le jeu, les Dragons ont compensé ces manques avec une belle débauche d'énergie et un état d'urgence nécessaire compte tenu de la position de Gottéron au classement.

Et puis les pensionnaires de la BCF Arena peuvent s'appuyer sur Killian Mottet, meilleur joueur de son équipe ces dernières semaines. Grâce à leur topscorer, les Dragons ont pu renverser la vapeur au cours du tiers médian. Le Fribourgeois a tout d'abord profité d'un bel effort d'Abplanalp pour partir en rupture et battre Tobias Stephan d'une jolie feinte. A noter sur cette égalisation l'erreur de Philip Holm, nouveau défenseur suédois du LHC. Il a ensuite transformé en but une passe de Boychuk. Mais si Fribourg a pu lever les bras au ciel après soixante minutes, il le doit en grande partie à son portier Reto Berra, absolument intraitable en dehors de l'ouverture du score de Herren.

Avec ce succès, Fribourg se replace au 9e rang à trois points de Berne et de Langnau.

Fin de série pour le GSHC

Toute série tend à se terminer. Celle victorieuse des Aigles a pris fin à la PostFinance Arena. Après sept victoires d'affilée, les hommes de Pat Emond ont dû courber l'échine. Mais à la genevoise, soit avec un certain panache.

Il faut dire que Genève avait droit à un back-to-back loin d'être évident. Après leur beau succès aux Vernets, les Genevois se déplaçaient dans la capitale pour une revanche annoncée. Parce que l'Ours blessé ne pouvait décemment pas subir une deuxième défaite de rang face au même adversaire en 24 heures. Les Bernois ont poussé dans le premier tiers pour mener 3-1. Mais le GSHC ne s'est pas désuni et a plutôt été menaçant au cours des quarante dernières minutes. Les 26 tirs à 12 en faveur des Grenat prouvent bien leur réaction.

Le portier Karhunen a été décisif et il n'a pas manqué grand-chose aux Servettiens pour ramener au moins un point de leur déplacement fédéral. La victoire de Zoug contre Bienne coûte en outre la place de leader aux Genevois, mais l'essentiel n'est pas là. Jamais largué, le GSHC démontre sortie après sortie qu'il "tient la route".

Sorti de sa spirale négative, Bienne a dû s'avouer vaincu 4-3 à Zoug. Les Seelandais ont poussé en fin de partie après que Damien Brunner eut réduit le score, mais cela n'a pas suffi. Dans les rangs biennois, Antti Törmänen a pu compter sur le renfort de Valentin Nussbaumer, fraîchement débarqué de Shawinigan et sous contrat avec son club formateur jusqu'en 2021.

Il y a désormais un véritable écart entre le 4e Davos, qui a battu Lugano 5-1, et le 5e Lausanne. Une marge de onze points sépare aujourd'hui les deux clubs.

Dans le match opposant les deux moins bonnes formations de National League, la lanterne rouge Rapperswil a triomphé d'Ambri 5-2 à la Valascia.

