Ce contenu a été publié le 16 octobre 2018 22:21 16. octobre 2018 - 22:21

Fribourg Gottéron s'est offert le leader Bienne 3-0 en Championnat de National League. Si les Fribourgeois ont trouvé leur rythme de croisière ce n'est pas le cas de Lausanne battu 4-1 par Ambri.

Fribourg a battu pour la deuxième fois de la saison le leader seelandais. Les hommes de l'entraîneur Mark French, qui enregistrait le retour de l'Américain Miller, ont fini par passer l'épaule au terme d'une partie d'une grande intensité. Andreï Bykov a ouvert le score à la 10e minute. Puis les Fribourgeois ont fait la différence au cours de la dernière période avec un maître-tir de Julien Sprunger en supériorité numérique (44e) et par Mottet dans le but vide (60e).

Alors que Bienne connaît un coup de moins bien avec un deuxième revers consécutif, Fribourg commence à se profiler comme une équipe à la défense de fer. Les coéquipiers de Reto Berra, encore une fois excellent (30 arrêts), n'ont encaissé que 5 buts au cours des 5 derniers matches. Une base qui permet d'entrevoir l'avenir avec assez d'optimisme du côté de St-Léonard.

Un optimisme qui n'est pas de mise à Lausanne qui a sombré dans la crise. Les Vaudois ont concédé contre Ambri-Piotta leur sixième revers de suite, le huitième en 11 matches. S'ils n'encaissent pas trop de buts, ils paient surtout une inefficacité crasse devant le filet adverse. Ils n'ont marqué que cinq buts lors des six derniers matches. Une performance incompréhensible devant les noms qui composent l'attaque du LHC.

Même avec un Dustin Jeffrey revenu de manière précoce d'une blessure au poignet, les Lausannois ont séché devant un Benjamin Conz, certes bien inspiré. Son vis-à-vis Lukas Boltshauser le fut moins. A témoin ce troisième but encaissé alors que Müller est revenu de derrière la cage. Les Vaudois ont tenu jusqu'au terme de la première période après qu'Emmerton ait répondu à l'ouverture du score de Müller. A 2-1, Mitchell et Bertschy ont permis à Conz de briller (51e) , deux minutes plus tard, Müller faisait basculer la partie.

Classement: 1. Bienne 11/24 (40-21). 2. Berne 10/20 (29-14). 3. Zurich Lions 9/18 (19-16). 4. Langnau Tigers 10/18 (28-17). 5. Zoug 10/18 (30-25). 6. Fribourg-Gottéron 11/18 (25-25). 7. Genève-Servette 11/17 (21-26). 8. Ambri-Piotta 10/16 (28-28). 9. Lugano 9/12 (26-25). 10. Lausanne 11/10 (22-30). 11. Davos 10/9 (19-37). 12. Rapperswil-Jona Lakers 10/3 (9-32).

