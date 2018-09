Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 17:02 23. septembre 2018 - 17:02

Martin Fuchs, sur Clooney, et Steve Guerdat, sur Bianca, peuvent tous deux lorgner le podium avant l'ultime manche de l'épreuve individuelle de saut aux Jeux équestres mondiaux de Tryon.

Le Zurichois et le Jurassien pointent respectivement en 3e et en 4e positions. Ils ont tous deux réussi le sans faute sur l'avant-dernier parcours de cette épreuve individuelle. Martin Fuchs a conservé son 3e rang, avec 4,58 points. Il est toujours devancé par l'Allemande Simone Blum (2,47 points) et l'Autrichien Max Kühner (3,97).

Steve Guerdat affiche quant à lui toujours 8 points de pénalité. Le champion olympique 2012 a progressé de cinq places dans la hiérarchie, mais doit toujours compter sur un faux-pas de l'un de ses rivaux pour glaner une médaille.

