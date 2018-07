Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un Britannique de 45 ans soupçonné d'avoir séduit une femme en Angleterre pour lui extorquer près d'un million d'euros a été arrêté à Wädenswil (ZH). L'homme était en fuite depuis plusieurs mois.

Le fugitif a été arrêté samedi dans un appartement à Wädenswil par la police zurichoise et l'Office fédéral de la police (fedpol), a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale zurichoise. Il confirme ainsi des informations de plusieurs médias.

Le Britannique, qui vivait sous un faux nom en Suisse avec sa femme et ses deux enfants, a été placé en détention. Il est dans l'attente d'une procédure d'extradition vers l'Angleterre.

Cas exemplaire de collaboration

Cette opération est un cas exemplaire de collaboration nationale et internationale, a indiqué à Keystone-ATS Lulzana Musliu, porte-parole de fedpol. "Nous avons travaillé plusieurs mois avec les autorités britanniques et les polices cantonales de Zurich et Genève pour cette arrestation".

Les autorités britanniques disposaient d'informations faisant état de la présence de l'escroc présumé en Suisse, dans les régions de Zurich ou de Genève. A la fin de la semaine passée, l'homme a pu être localisé à Wädenswil.

Le Britannique est suspecté d'avoir entretenu une relation amoureuse d'un an avec une habitante du sud-ouest de l'Angleterre avant de fuir avec ses économies. L'homme s'était présenté à cette femme de 61 ans comme un banquier suisse et un agent secret et l'avait convaincue de lui prêter 850'000 livres, soit environ 960'000 euros pour effectuer des rénovations dans plusieurs appartements.

