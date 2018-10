Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

14 octobre 2018 - 09:14

Trois hommes ont été blessés par balles dans la nuit de samedi à dimanche dans un club privé d'Oberentfelden (AG). Les circonstances de la fusillade sont peu claires. A l'arrivée de la police, les trois blessés étaient déjà à l'hôpital.

Ils ont été opérés d'urgence et leurs jours n'étaient plus en danger dimanche matin, a indiqué la police argovienne dans un communiqué. De leur interrogatoire dépendra la suite de l'enquête, car on ignore pour l'heure s'ils sont seuls en cause ou si des tiers ont participé aux faits survenus peu avant minuit.

