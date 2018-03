Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 janvier 2011 07:21 13. janvier 2011 - 07:21

Tucson - Le président américain Barack Obama a rendu mercredi un poignant hommage aux victimes de la fusillade en Arizona. Il a notamment évoqué la fillette de 9 ans fauchée par le drame, érigée en exemple d'une Amérique qu'il veut plus unie et où le débat public devrait être "plus mesuré".

Devant 27'000 personnes réunies dans l'antenne de l'université de l'Arizona à Tucson et dans un stade voisin, M. Obama a tenté d'apaiser la polémique sur la violence du débat politique au Etats-Unis qui fait rage depuis le drame.

"Seul un discours public plus mesuré et honnête peut nous aider à faire face à nos difficultés, en tant que pays, d'une façon qui rendra (les victimes) fières", a-t-il déclaré, "le coeur brisé" par le sort des six tués et des quatorze blessés de la fusillade de samedi à Tucson.

"Nous sommes tous Américains, et (...) nous pouvons débattre des idées des autres sans mettre en question leur amour du pays", a lancé M. Obama.

Visiblement ému, il a régulièrement cité comme exemple la petite Christina-Taylor Green, décédée à 9 ans sous les balles du tireur, affirmant qu'elle devait être un modèle pour l'Amérique.

"En Christine, nous voyons tous nos enfants. Si curieux, si pleins de confiance, si énergiques et si pleins de magie", a-t-il déclaré, appelant également ses compatriotes à se garder d'"explications simples".

"Car la vérité est que personne ne peut savoir exactement ce qui a provoqué ce terrible attentat. Personne ne peut savoir exactement ce qui aurait pu empêcher ces tirs, ou quelles pensées se tapissaient dans les recoins de l'âme d'un homme violent", a aussi poursuivi le président.

L'émotion fut vive également lorsque M. Obama a annoncé à la salle que Gabrielle Giffords, l'élue démocrate gravement blessée à la tête dans la fusillade, avait "ouvert les yeux pour la première fois" mercredi.

M. Obama était accompagné de son épouse Michelle, très émue pendant la cérémonie, et de deux de ses ministres. Après son arrivée dans l'après-midi, il s'était brièvement rendu au chevet de Gabrielle Giffords.

Neuer Inhalt Horizontal Line