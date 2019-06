Une fusillade entre militants de partis politiques rivaux a fait quatre morts samedi en Inde. Au moins 18 personnes ont été blessées lors des incidents dans la province du Bengale occidental.

Les deux partis en cause sont le Bharatiya Janata Party (BJP), au pouvoir en Inde, et le Parti régional Trinamool, ont indiqué dimanche la police et des responsables locaux. Les tensions politiques sont vives dans cet Etat de l'est de l'Inde où le BJP a emporté 18 sièges lors des élections législatives de mai, contre seulement 2 en 2014.

Au plan national, le parti du premier ministre Narendra Modi a remporté un large succès lors de ce scrutin avec 303 sièges au parlement contre 282 en 2014. Le parti Trinamool, dont le Bengale occidental est le bastion, est dirigé par le fougueux Mamata Banerjee, qui accuse régulièrement le BJP de fomenter des troubles dans l'Etat.

Les incidents sont survenus lorsque des militants du BJP ont tenté de monter des drapeaux et de coller des affiches de leur parti dans la ville, a expliqué le secrétaire général de la section locale du BJP Sayantan Basu, cité par l'agence indienne d'information PTI. "Ils ont essayé d'arracher nos drapeaux et nos affiches et quand on a protesté, ils ont tiré", a-t-il ajouté.

Les trois militants du BJP ont été "abattus par balles" à Sandeshkhalin dans le Bengale occidental, a tweeté le leader local du BJP Mukul Roy. Au contraire, le responsable local du Trinamool, Jyotipriyo Mullick, affirmait qu'un de leurs militants avait été "attaqué et tué par balles par les militants du BJP".

Le mois dernier déjà, un militant du BJP avait été tué par balles à Calcutta, capitale du Bengale occidental. La voiture d'un militant du Trinamool avait, elle, été attaquée à coups de pierres par des rivaux politiques.

