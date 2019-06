Les tensions sur les tarifs douaniers, notamment américains et chinois, continuent de détériorer le commerce mondial. D'octobre à mai, les Etats du G20 ont lancé des restrictions pour 335,5 milliards de dollars (environ 326 milliards de francs).

Ce volume est trois fois et demie plus important que la moyenne sur les sept dernières années, a précisé lundi à Genève l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il est le deuxième le plus élevé après celui de la période précédente qui avait atteint 480,9 milliards de dollars.

Avant le sommet du G20 cette semaine au Japon, le directeur général de l'OMC Roberto Azevedo a réitéré lundi son appel à ces pays à oeuvrer rapidement pour atténuer les divergences. En un an, les restrictions ont augmenté "de manière significative" et la poursuite de ce volume "historiquement élevé" va étendre l'incertitude et des investissements et une croissance mondiale bas, déplore-t-il.

"La communauté internationale devrait être gravement inquiète", ajoute-t-il. La plupart des restrictions décidées lors de la précédente période restent en place. Et 20 nouvelles mesures sont venues encore s'ajouter à elles, dont l'augmentation de tarifs douaniers, des interdictions d'importations et des droits d'exportation.

Si leur nombre est inférieur à celui de plusieurs périodes précédentes, leur étendue est plus importante en terme de couverture commerciale et de tarifs douaniers. En revanche, 29 mesures de facilitation du commerce ont été décidées ces derniers mois.

Elles rassemblent une valeur de plus de 397 milliards de dollars au total, 1,8 fois davantage que lors de la période précédente. A quatre par mois, ce volume est le plus bas depuis sept ans.

