Ce contenu a été publié le 7 novembre 2009 17:46 07. novembre 2009 - 17:46

Saint Andrews - L'idée de taxer les transactions financières n'a pas été évoquée lors de la réunion du G20 Finances, a déclaré le président de la Banque Centrale Européenne Jean-Claude Trichet à l'issue de la réunion à Saint Andrews (Ecosse). La proposition a été avancée plus tôt dans la journée par Gordon Brown.

"Cela n'a pas été du tout discuté", a affirmé M.Trichet. Le président de la BCE a ajouté que les grands argentiers du G20 n'avaient pas non plus abordé la question des déséquilibres monétaires, pourtant considérée comme une des principales menaces sur la reprise.

Le commissaire européen aux Affaires économiques Joaquin Almunia a confirmé que la question d'une taxe de type Tobin n'avait pas été abordée lors des travaux du G20-Finances.

