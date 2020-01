Zurich (awp)- Galenica a vu son chiffre d'affaires croître en 2019, dépassant les attentes les plus optimistes. Il relève ses prévisions de résultat opérationnel (Ebit) et table sur un dividende au moins au niveau de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires net consolidé a grimpé de 4,3% à 3,30 milliards de francs, indique le grossiste en médicaments et exploitant d'officines bernois mardi dans un communiqué. Les segments Health & Beauty (+6,3%) et Services (+2,9%) y ont contribué. Les ventes ont dépassé les pronostics les plus optimistes des analystes consultés par AWP.

La performance est notamment attribuée au développement du réseau de pharmacies (qui bénéficie de 11 nouveaux points de vente propres) et à l'acquisition du groupe Bichsel. De nouveaux produits et des partenariats élargis ont également contribué, comme par exemple le lancement de Dermafora ou l'extension du partenariat avec Procter & Gamble (P&G).

Galenica affiche "un développement nettement supérieur à celui du marché", en dépit des "baisses de prix ordonnées par la Confédération et appliquées en 2018 et 20192, souligne le communiqué.

Au second semestre, l'entreprise espère que les pharmacies Amavita, Sun Store et Coop Vitality pourront proposer les services d'une pharmacie de vente par correspondance, "un pas important en direction de l'omni-channel".

Galenica s'attend à un résultat d'exploitation ajusté (Ebit) en hausse de 7-9%, contre 5-7% jusqu'ici. A l'Assemblée générale, le dividende devrait se situer au moins au niveau de l'année précédente, soit 1,70 franc par action.

Neuer Inhalt Horizontal Line