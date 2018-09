Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'enquête interne ouverte par GAM sur un de ses responsables, Tim Haywood, l'a été à la suite de l'intervention d'un lanceur d'alerte, annonce mardi le gestionnaire d'actifs zurichois. Tout sera entrepris pour préserver l'anonymat de ce "whistleblower".

Tim Haywood avait été suspendu fin juillet de ses fonctions de directeur des investissements en charge de la stratégie "Absolute return bond" (ARBF). Dans la foulée, GAM avait décidé de liquider les fonds ARBF, "un processus difficile mais nécessaire", avait alors indiqué la société.

GAM a indiqué ce mardi avoir "pris très au sérieux" les indications du lanceur d'alerte et s'être assuré de protéger son identité.

L'enquête interne avait permis de découvrir de nouveaux faits et mis à jour "divers manquements potentiels, qui ont conduit à la suspension de M. Haywood", rappelle le communiqué. La procédure disciplinaire à l'encontre du directeur suspendu suit toujours son cours.

GAM avait assuré que "chaque investisseur (du fonds concerné) recevrait sa participation proportionnelle en numéraire dans le cadre du processus de liquidation". Les fonds irlando-luxembourgeois Ucits doivent rembourser entre 74% et 87% et ceux domiciliés aux îles Cayman ainsi que les fonds associés en Australie entre 60% et 66%.

Jusqu'à aujourd'hui, entre 60% et 87% des fonds ont été remboursés, précise le communiqué. La deuxième tranche de versements a commencé cette semaine. D'autres fonds seront liquidés au cours des prochains mois et les investisseurs seront remboursés en liquide, relève encore GAM.

"Aujourd'hui, les clients n'ont subi aucun désavantage matériel et nous veillerons à ce que cela reste le cas à l'avenir", précise encore le communiqué.

