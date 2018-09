Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La gare de Lucerne sera totalement fermée au trafic pendant deux jours en novembre afin d'installer de nouveaux aiguillages. Les travaux dureront au total quatre mois et coûteront cinq millions de francs.

Aucun train ne circulera dans la gare de Lucerne les 17 et 18 novembre, ont indiqué mardi les CFF. Pendant ces deux jours, des aiguillages spéciaux seront installés à l'entrée de la gare.

Ces travaux ont pour origine le déraillement d'un train Eurocity en mars 2017 qui avait totalement perturbé le trafic pendant quatre jours. Un déraillement similaire en gare de Bâle fait penser aux CFF qu'un type d'aiguillage est probablement une des causes de ces deux accidents.

Sept aiguillages

Au total, sept aiguillages seront changés dans la gare de Lucerne. Les travaux débuteront à la fin du mois de septembre et dureront vraisemblablement jusqu'en janvier 2019.

La fermeture de la gare les 17 et 18 novembre va provoquer d'importantes perturbations du trafic dans la région lucernoise et des modifications de l'horaire. Les CFF informeront plus précisément à mi-novembre sur les conséquences de cette interruption du trafic dans la gare.

Festivals et match de football

Il se trouve que ces deux dates correspondent à des manifestations importantes à Lucerne. Le Lucerne piano festival débute le 17 et l'équipe de Suisse de football joue le 18 contre la Belgique dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA. Le festival de blues de Lucerne se termine aussi le 18.

Un plan est en cours d'élaboration afin que les spectateurs de ces trois événements puissent aller à Lucerne et en repartir en utilisant les transports publics, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole des CFF.

Le déraillement de mars 2017 avait fait six blessés. Les dégâts se sont montés à 11 millions de francs.

