Alerte sur le Cirque blanc: Beat Feuz ne figure pas sur le podium de la descente Coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen! Le Bernois, sur la boîte lors des six précédentes épreuves de la saison (!), a dû se contenter du sixième rang d'une course remportée, devant son public, par l'Allemand Thomas Dressen.

Ce n'était pas vraiment le même Beat Feuz qu'à l'accoutumée, tant le Bernois a semblé peu à l'aise sur la neige difficilement domptable de la station allemande. Subissant un peu le tracé de haut (comme pour l'entraînement, le départ avait été abaissé) en bas, le roi de la vitesse n'a eu d'autre choix que de s'avouer vaincu.

Feuz, 34 podiums dans la discipline (tout comme Franz Heinzer), devra donc encore patienter avant de revenir sur les quatre seuls skieurs qui ont fait mieux que lui dans l'histoire, Franz Klammer et Peter Müller (41), Stefan Eberharter (38) et Michal Walchhofer (36).

Derrière son leader, le camp suisse dans son ensemble fait la moue. Niels Hintermann (7e) a fini juste derrière Feuz - ce qui, dans l'absolu, est un bon résultat pour lui -, Carlo Janko a signé le onzième temps et Mauro Caviezel le dix-septième.

Parti avec le dossard no 1, Thomas Dressen a pu vivre son rêve de bout. Lui, le gosse de Garmisch, 26 ans, a remporté sur les pentes où il a grandi son quatrième succès en Coupe du monde, après ceux obtenus (tous en descente) à Kitzbühel et Kvitfjell en 2018 ainsi qu'à Lake Louise l'automne passé. Le Bavarois a devancé de 16 centièmes le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et de 17 centièmes le Français Johan Clarey.

Cette épreuve a été la dernière de la belle carrière de l'Italien Peter Fill (37 ans), décidé à ranger ses skis de compétition en raison de trop nombreuses blessures. Le vainqueur de deux globes de descente, de trois courses de coupe du monde et vice-champion du monde du super-G 2009 est descendu en saluant public et entraîneurs avant de recevoir un bel hommage dans l'aire d'arrivée.

