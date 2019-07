L'ambition de Servette n'est pas altérée par un derby. Contre Sion, les Grenat ont été proches d'accrocher la victoire grâce à leur approche offensive. Seuls les poteaux leur ont résistés (0-0).

"Nous avons fait le match que nous voulions faire", a estimé Alain Geiger après la rencontre. Le ton de l'entraîneur est assuré, comme les qualités démontrées par les Genevois face à un Sion plutôt attentiste. "Nous voulions imposer notre jeu, a expliqué le coach. J'ai trouvé que nous avions mis beaucoup plus de rythme par rapport à la première journée contre Young Boys (ndlr: 1-1). Seul le réalisme a manqué, et à la maison, il faut marquer."

Ah, si Steve Rouiller ou Alex Schalk n'avaient pas trouvé les poteaux de Kevin Fickentscher, Sion n'en aurait pas mené large. Même si Stéphane Henchoz considère que le résultat nul est logique: "Il y a eu passablement d'occasions et des moments forts pour les deux équipes, a apprécié l'entraîneur sédunois. Mais il est vrai que nous avons souffert dès la 70e minute, probablement parce que certains joueurs ne sont pas encore au top physiquement." Bastien Toma, par exemple, n'a pas encore totalement trouvé le rythme, même si ses qualités n'ont pas disparu pour sa première apparition de la saison.

Le sauvetage de Frick

Il n'empêche, en contre-attaque, Sion aurait pu faire basculer la partie. Alain Geiger le savait, mais il a pris des risques, en passant en 4-4-2 losange en deuxième période. "Je voulais aller chercher ce résultat, même si nous nous exposions ensuite défensivement." Tiens, cela aurait pu arriver à la 94e et dernière minute, lorsqu'Emir Lenjani s'est présenté seul face à Jérémy Frick. Ce dernier a fait le sauvetage qu'il devait faire.

"Si on veut être gourmand, on peut avoir des regrets", a souri le portier valaisan Kevin Fickentscher. "Mais en étant lucide, c'est un bon point de pris." Surtout pour Sion, qui doit encore en faire plus offensivement.

