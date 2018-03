Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 novembre 2011 13:51 09. novembre 2011 - 13:51

L'homme grièvement blessé par balles mardi au centre commercial des Cygnes, à Genève, est mort. Il avait 37 ans. Arrêté peu après le drame, l'auteur présumé des coups de feu a reconnu les faits, a indiqué mercredi le Ministère public genevois dans un communiqué.

La victime et le tireur ont eu une altercation juste avant que n'éclatent les détonations. Les faits se sont produits vers 18h45, alors que les clients se pressaient encore dans les magasins. L'auteur présumé des coups de feu a rapidement été interpellé dans un établissement public à proximité du centre commercial.

La victime a été touchée à la tête et au bras. Elle a été prise en charge sur place par les secours et transportée dans un état critique à l'hôpital où elle est décédée. L'enquête est encore en cours. Elle devra permettre de déterminer les circonstances exactes des faits et les mobiles du tireur.

