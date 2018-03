Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

7 mars 2010

Genève - Seul élu de droite de l'exécutif de la ville de Genève, Pierre Maudet s'oppose à l'engagement d'apprentis sans-papiers. Sa collègue Sandrine Salerno avait annoncé la semaine dernière que la municipalité entendait suivre l'exemple donné par Lausanne.

Quelques places d'apprentissage seront offertes à des jeunes clandestins dès la rentrée prochaine, avait indiqué la conseillère administrative socialiste. Une démarche que le canton, qui doit donner son aval, juge illégale.

Pour Pierre Maudet, également président de la Commission fédérale pour la jeunesse, la démarche est "généreuse et pleine de bons sentiments". Mais "dans le cas précis, il s'agit d'un coup d'esbroufe politique", déclare-t-il dans "Le Matin Dimanche".

"Une fois leur apprentissage terminé, ces jeunes sans-papiers n'auront pas de travail. On leur crée de faux espoirs" en reportant le problème, selon Pierre Maudet. De plus, cela va à l'encontre des démarches entreprises ces dernières années pour lutter contre le travail au noir. Le libéral-radical préfère miser sur des solutions de régularisation au cas par cas.

La question de l'engagement d'apprentis sans-papiers a pris de l'ampleur ces dernières semaines après l'annonce faite par la ville de Lausanne de vouloir ouvrir les portes de son administration aux jeunes sans statut légal. Justifiant cette démarche, le municipal socialiste Oscar Tosato avait expliqué que ces jeunes pouvaient suivre l'école obligatoire, mais pas un apprentissage.

Mais le Conseil d'Etat vaudois a jugé la démarche de l'exécutif lausannois contraire au droit fédéral. Lausanne s'expose à des sanctions si elle passe outre, a-t-il averti la semaine dernière.

