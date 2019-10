Genève-Servette a subi sa 3e défaite (5-1 à Zoug) de l'exercice lors de la 9e journée de National League. Fribourg n'a lui pas su confirmer en s'inclinant 3-1 à domicile face à Berne.

Il fallait bien que l'élastique finisse par céder. Les Genevois, en dépit d'une superbe volonté, allaient bien tomber sur un adversaire plus fort qu'eux. Plus fort et moins maladroit que les précédentes victimes des Grenat.

Et ce Zoug avait les poignets solides. Après vingt minutes, les joueurs de Dan Tangnes avaient classé l'affaire sur trois buts inscrits par trois joueurs différents. Cette force collective s'est matérialisée par deux nouveaux buts aux alentours de la mi-match et Genève a compris, malgré un but de Miranda, que Zoug ne lâcherait pas son os.

Genève s'incline une deuxième fois de suite après le revers concédé aux Vernets devant Fribourg (3-2 ap). Les Aigles ont surtout vu que le retour sur terre peut être violent. Pas de quoi paniquer ou tout changer du côté de Pat Emond. Une défaite à Zoug n'a rien de catastrophique et Genève est toujours en phase d'apprentissage. Ceci dit, les statistiques sont sévères avec les pensionnaires des Vernets. Pour trouver trace de la dernière victoire genevoise à la Bossard Arena, il faut remonter loin dans les livres d'histoire: le 30 novembre 2014.

Zurich Leader

Et Genève cède sa place de leader à Zurich, vainqueur de Bienne 5-2. Les joueurs de Rikard Grönborg s'offrent un quatrième succès de rang et les vedettes du Hallenstadion fonctionnent de concert. Le "Z" a bien réagi après avoir été mené 2-1 sur un penalty transformé par Rajala (26e).

Le derby des Zähringen avait un goût un peu particulier en ce 1er octobre, puisque la BCF Arena ouvrait enfin ses portes après un premier toilettage et quelques nouveautés dans l'antre de St-Léonard. Dans ce contexte particulier et avec un seul succès au compteur, les Dragons avaient envie de bien faire. Seulement Berne, plongé dans une petite crise au sortir de cinq défaites de rang, n'avait pas l'intention d'ajouter une coche dans la colonne défaites.

Fribourg s'est donné, mais Fribourg est tombé sur un SCB réveillé. Avant de faire le dos rond en fin de match, Berne a fait la différence au cours du tiers médian en mettant une pression certaine sur la cage de Reto Berra. Et sans une attention accrue du portier zurichois, le score aurait pu être plus sévère (1-2) après quarante minutes. Il faut aussi dire que les Ours n'ont pas été vernis en touchant à deux reprises les montants des Dragons.

Pour les Dragons, il s'agit maintenant de trouver le moyen de marquer des buts. Avec seulement huit réussites en cinq parties le bilan est insuffisant.

Lugano a enlevé le derby tessinois 2-1 à Ambri et enfin Davos s'est imposé en prolongation 1-0 à Langnau. Marc Wieser fut le seul à trouver la faille dans une partie très fermée.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis Les élections nationales auront lieu dans trois semaines. Nous aimerions savoir quels sont selon vous les défis politiques prioritaires et pour quel parti vous voteriez aujourd'hui. L’enquête ne prend qu’environ 10 minutes.