Le Conseil d'Etat genevois doit consulter les citoyens pour changer la République en Principauté. Fictif, le scénario a été adopté samedi lors de la Journée porte ouverte avant les travaux de la salle du Grand Conseil à l'Hôtel-de-ville pendant deux ans et demi.

"Je suis un peu ému", a affirmé aux curieux le président du législatif cantonal Jean Romain. "Vous êtes devenus les députés du dernier jour" avant les travaux, a-t-il ajouté.

S'en est suivie une séance piquante, drôle et parfois houleuse à laquelle ont notamment participé le sautier du Grand Conseil Laurent Koelliker et un membre du secrétariat. Quelques citoyens parmi les dizaines qui se trouvaient dans la salle au moment des débats se sont prêtés à l'exercice.

Résultat, deux votes dont une résolution pour inviter le Conseil d'Etat à consulter les citoyens pour convertir la République en monarchie. Elle a été acceptée par 17 voix contre 15 et six abstentions.

Au total, environ 400 personnes ont fait le déplacement tout au long de l'après-midi. "On ne s'attendait pas à ce nombre", a dit à l'agence Keystone-ATS M. Koelliker. Cette popularité a bénéficié de la proximité de la Fête de la musique dans les rues voisines.

Citoyens ou touristes

Dans les travées, des parlementaires venus exceptionnellement en famille mais aussi des citoyens et des touristes comme une Jordanienne qui habite à Dubaï. "C'est une expérience agréable", a affirmé celle-ci.

Comme d'autres, elle a pu frapper la cloche présidentielle. Beaucoup tapaient sur la mauvaise partie, s'amusait une secrétaire de commission.

Les visiteurs ont pu apprécier les vitraux qui rappellent l'attachement de Genève à la Confédération. Ceux-ci habilleront un autre site cantonal encore à établir. A leur place, des fenêtres apporteront davantage de luminosité, notamment en hiver.

D'autres parties vont aussi trouver une nouvelle affectation. Des députés ou des conseillers d'Etat ont demandé à récupérer 16 banquettes et une trentaine de sièges.

Réunis à l'UIT pendant les travaux

Les travaux de la salle du Grand Conseil doivent démarrer dans les prochains jours pour deux ans et demi. Après ce réaménagement, les bancs des députés qui se faisaient face auront laissé place à un hémicycle. De quoi éviter des "regards qui se toisent" et peut-être des tensions, selon M. Koelliker.

"C'est un peu comme cela mais c'est beaucoup plus violent", a glissé M. Romain à une participante au terme de la séance fictive. A l'avenir, les députés devraient pouvoir s'exprimer à la tribune, pas seulement depuis leur siège. Ce qui empêcherait des réparties immédiates.

La réfection va permettre aussi d'équiper la salle pour que les discussions soient interprétées en langage des signes et sous-titrées. Les tests ont été concluants, explique M. Koelliker.

"Cela fait quelque chose quand même", a dit M. Romain juste avant de quitter la salle. Pendant les travaux, les députés siégeront à l'Union internationale des télécommunications (UIT).

