Genève (3-1 contre Ambri) et Bienne (3-2 contre Berne) ont été conquérants lors de la 16e journée de National League. Défaites en revanche pour Lausanne (3-1 contre Zurich) et Fribourg (3-1 à Davos).

Dans le genre "match à gagner", ce GSHC-Ambri était surligné en rouge dans le vestiaire grenat. Car pour les Genevois, il est nécessaire d'engranger un maximum de points à domicile face à des adversaires à leur portée. A leur portée ne signifie pas que les Genevois allaient connaître une soirée tranquille face à des Léventins privés notamment de Zwerger et Sabolic, mais les Aigles avaient les arguments pour rafler la totalité de l'enjeu.

Tout ne fut pas simple pour le GSHC, mais l'essentiel est acquis avec ce succès 3-1 et un doublé de Henrik Tömmernes. Les étrangers de Pat Emond ont su prendre leurs responsabilités puisque le troisième but a été inscrit par Daniel Winnik. Cette victoire permet aux Servettiens d'aborder plus sereinement le déplacement de Berne samedi. Surtout que les Ours, défaits à Bienne, auront à coeur de se reprendre devant leurs fans.

Après deux défaites contre Davos et Rapperswil, Bienne devait se reprendre et les Seelandais l'ont parfaitement fait à domicile lors du derby contre Berne. Une victoire qui porte le sceau de...Toni Rajala. Evidemment, serait-on tenté d'écrire. Le Finlandais a expédié un missile que Schlegel n'a pu détourner alors qu'il ne restait que 17 secondes à jouer dans le troisième tiers. Le champion du monde finlandais a signé un doublé, tout comme mark Arcobello du côté bernois.

Zurich en patron

Dans le match au sommet, le duel des Lions, Lausanne est tombé sur un bel os. S'il fallait encore en être convaincu, Zurich n'est pas leader par hasard. La formation dirigée par Rikard Grönborg s'apparente à une très belle machine. Les Lausannois s'en sont aperçus très vite avec une ouverture du score tombée dès la 3e via Roe et avec des Zurichois diablement opportunistes. Et bons en power-play. Sur leur seule possibilité des quarante premières minutes, les Alémaniques ont frappé après 24 secondes. Un classique en ce début de championnat avec Roe dans le rôle du détonateur et Pettersson dans celui de l'explosif. Les étrangers du "Z" ont enfoncé le clou à la 37e avec une réussite de Noreau.

Très bon contre Zoug, le LHC a cette fois trouvé son maître. Et telle une litanie, les Vaudois ont une fois de plus connu toutes les peines du monde en avantage numérique. Les Lausannois ont été incapables d'inscrire un but en huit minutes avec un homme de plus sur la glace. Ils ont juste sauvé l'honneur à quelques secondes de la fin du match par Bertschy.

En bas du classement, Fribourg ne parvient pas à décoller. Les Dragons enchaînent un troisième revers de rang avec cette défaite dans les Grisons. Ce sont pourtant eux qui ont frappé les premiers par Marti à la 12e. Mais les joueurs de Christian Dubé ont encaissé l'égalisation davosienne à sept secondes de la première pause, Tedenby déviant une bombe de Rantakari.

Les Fribourgeois ont tendu le bâton pour se faire battre en laissant trop d'espaces à des Grisons qui aiment jouer en vitesse. Aeschlimann et Baumgartner ont sanctionné les errances des Dragons en la matière. En tant que consultant, Sean Simpson s'incline une deuxième fois et Desharnais et Cie accueillent Lausanne samedi pour une rencontre qui vaudra cher si les Fribourgeois ne veulent pas être encore plus décrochés au classement.

