3 octobre 2018 22:04

Genève-Servette a décroché sa troisième victoire de l'exercice en venant à bout de Berne 3-1. Auteur d'un doublé, Daniel Rubin a débloqué la situation.

Trois matches à domicile, trois victoires. Genève se plaît aux Vernets. Genève joue bien aux Vernets. Genève sait imposer son jeu aux Vernets. Et les Genevois ont su profiter de Bernois peu concernés pour engranger trois points très importants.

Les Servettiens avaient bien l'intention de montrer aux Bernois qu'ils n'étaient pas les New Jersey Devils, mais qu'ils pourraient leur jouer un tour diabolique. Surtout si les Ours se présentaient dans la Cité de Calvin avec une implication plus proche des 80 que des 100%.

A domicile, Chris McSorley a toujours souhaité que son équipe affiche un état d'esprit irréprochable. Message reçu par ses troupes qui ont livré un début de match selon les désirs de leur coach. Face à un Berne peu inspiré, Genève a pris le jeu à son compte avec seulement deux étrangers valides, les défenseurs suédois Tömmernes et Fransson. L'ouverture du score est d'ailleurs venue de la canne du premier (17e) sur un tir qui a surpris le portier Genoni, moyen en la circonstance.

Le SCB a égalisé dans le tiers médian après une belle triangulation conclue par Marc Kämpf. Battu pour la seule fois de la soirée, le portier Gauthier Descloux s'est une fois encore distingué en effectuant quelques parades décisives. Il a notamment sorti le coude pour dévier un envoi pernicieux de Gaëtan Haas qui avait mis à mal l'arrière-garde des Ours.

La détermination des Aigles a tranché avec l'apathie des joueurs de Jalonen. Ces derniers ont poussé une fois menés au score, mais ils n'ont jamais justifié leur statut.

Chris McSorley peut se montrer très satisfait du visage affiché par sa formation. L'Ontarien se réjouit aussi de pouvoir compter sur un homme de plus dans son vestiaire. Engagé il y a peu pour faire face aux blessures de Wingles et Bouma, l'Américain Jack Skille n'a pas griffé la glace. Il devrait arriver vendredi selon les informations transmises par les Genevois.

A noter que ce début de championnat est plus ouvert que jamais avec sept formations possédant neuf points entre la 3e et la 9e place.

