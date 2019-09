La série de victoires consécutives de Genève-Servette s'arrête à 4. Fribourg est allé s'imposer aux Vernets 3-2 ap alors qu'à Malley, Lausanne a été fessé par Davos 7-1.

Deux séries qui prennent fin. D'un côté, celle victorieuse de Genève et de l'autre, celle négative de Fribourg-Gottéron qui signe son premier succès de la saison à son quatrième match. Une victoire acquise à six secondes des tirs au but grâce à David Desharnais et après un superbe travail de Daniel Brodin.

Genève est rentré d'un long voyage à Lugano avec le sourire (victoire 2-1 ap), mais avec les jambes relativement lourdes. Seulement Fribourg n'en a pas assez profité. Les Dragons ont dominé les statistiques et ouvert le score par Abplanalp. Les Genevois ont répliqué et pris l'avantage dans le troisième tiers grâce à Richard, mais Rossi a profité d'un Robert Mayer jongleur pour égaliser. Plein de bonne volonté, Fribourg a finalement trouvé la faille et ce point supplémentaire n'a rien d'un vol. Les Aigles conservent leur place de leader à égalité avec Zurich.

Beau vainqueur la veille à Berne, Lausanne a livré une performance d'une indigence rare pour son deuxième match dans le nouveau Malley. Incapables de produire quelque chose offensivement (23-8 aux tirs pour le HCD après 40 minutes), maladroits en défense et coupables de pénalités stupides, les Vaudois ont tendu le bâton aux Davosiens pour se faire battre. Et les joueurs de Christian Wohlwend ne se sont pas fait prier en inscrivant notamment quatre buts dans le tiers médian, dont deux via le défenseur finlandais Otso Rantakari en power-play. Les têtes vaudoises étaient-elles déjà au match de gala lundi face aux Philadelphia Flyers? Toujours est-il que les Vaudois ont rarement semblé aussi perdu en défense sous la conduite de leur coach finlandais.

Bienne a canardé le portier Stefan Müller pendant 60 minutes. 36 tirs à 18 en faveur des Seelandais. Mais les Tessinois ont été opportunistes en diable. Chorney a causé un penalty en prolongation, mais Bienne n'a pu capitaliser cette possibilité et c'est le Finlandais Ohtamaa qui a offert le deuxième point à ses couleurs (4-3 ap).

Berne plonge dans la crise. Le champion en titre a coulé à Zoug 5-2. Menés 4-0 et piqués dans leur orgueil, les Ours ont eu un regain d'énergie évident. Insuffisant malgré tout pour piéger les hommes de Dan Tangnes. Du côté de la capitale, Marc Lüthi va-t-il tolérer encore longtemps cette lente "descente aux enfers"? Les gardiens bernois ne semblent pas au niveau en ce début de saison et l'ombre du portier étranger pourrait vite planer au-dessus de la PostFinance Arena.

Zurich a trouvé les ressources pour passer l'écueil Ambri. Menés 3-2 à la 44e sur un but de Bianchi, les Lions ont retroussé leurs manches pour renverser la vapeur en moins de deux minutes grâce à ses jeunes Prassl et Berni. Noreau a scellé le score dans la cage vide pour un succès 5-3.

Et enfin Rapperswil n'a pas enchaîné un quatrième succès. Les St-Gallois ont été battus dans leur antre par Langnau 2-1.

