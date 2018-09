Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 septembre 2018

Les seizièmes de finale de la Coupe de Suisse n'ont pas accouché de surprises. Les sept clubs de National League, dont Genève et Lausanne, ont passé l'épaule, parfois dans la douleur.

Genève s'est amusé à se faire peur, mais l'a finalement emporté 4-2. Les Aigles ont attendu le troisième tiers avant de prendre la mesure de Viège. Un penalty de Kissel à la 5e puis un but de Valenza à la 15e ont rendu les Haut-Valaisans euphoriques. Si Wick avait réduit le score trente secondes après le 2-0, il a fallu attendre la 44e pour voir les Grenat égaliser. Et en jeu de puissance, c'est Almond qui a pu déjouer le gardien Lory et valider la qualification des hommes de McSorley. Le coach servettien avait pourtant mis en garde ses troupes avant le match et avait clairement dit que le GSHC s'exposerait à une déconvenue en cas de non respect des consignes. Gageons que les murs ont dû trembler lors de la deuxième pause.

Face à Ajoie, Lausanne a plié l'affaire en moins de quatre minutes en début de partie pour un succès final 7-2. Bertschy en power-play, Jeffrey en infériorité numérique et Vermin ont battu le portier Nyffeler avant la 8e minute. Les Jurassiens ont bien tenté de se rebeller au cours du tiers médian mais le LHC a répondu au 1-3 de Hazen à la 23e avec le 1-4 21 secondes plus tard. Les situations spéciales ont plutôt bien fonctionné avec trois buts en avantage numérique et deux réussites à 4 contre 5. A noter également le triplé de Christoph Bertschy.

Les autres clubs de l'élite n'ont pas connu de soucis. Davos a ridiculisé les GCK Lions 7-1, Berne a balayé Wiki-Münsingen 6-0, même score pour Langnau à Bâle. Ambri s'est imposé 5-0 à Thurgovie et Zoug s'est débarrassé de Winterthour 4-1. La Chaux-de-Fonds est de son côté venu à bout de Guin 3-0.

En plaçant la Coupe de Suisse avant le début de championnat de National League, la Fédération a en quelque sorte aidé les clubs de l'élite qui se sont souvent présentés avec leur équipe au complet.

