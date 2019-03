Extraordinaire Genève-Servette ! Menés 2-0 à l'appel du troisième tiers, les Genevois ont renversé la situation à Berne pour s'imposer 3-2 à la.... 96e minute.

C'est Johan Fransson qui a donné la victoire aux Genevois, lesquels s'imposent une deuxième fois pour reprendre l'avantage dans cette série (2-1). A nouveau protégé par un Robert Mayer remarquable, les Genevois sont portés dans cette série finale par ce supplément d'âme qui leur a permis dans un premier temps de figurer parmi les huit meilleures équipes du pays à l'issue de la saison régulière.

Malgré le poids des absences et la défiance à laquelle il a dû faire face pendant des mois, Chris McSorley est parvenu à bâtir une équipe capable de regarder les yeux dans les yeux la plus grande armada du pays. Avec cette victoire dans l'acte III, les Genevois ont démontré qu'ils étaient bien capables de rendre possible l'impossible dans ces play-off.

Menés 2-0 sur les réussites de Simon Moser (16e) - en infériorité numérique... - et d'André Heim (36e), Genève-Servette est revenu à la hauteur des Bernois avec deux buts inscrits en l'espace de 90 secondes par Tommy Wingels et par Henri Tömmernes. A 2-2, les Bernois ont compris que le plus dur était désormais à venir alors qu'il s'apprêtaient à savourer une victoire sans histoire. Et Leonardo Gianoni devait commettre une erreur fatale sur le tir de Fransson, le 45e des Genevois pour cette soirée pas comme les autres. Le portier du CP Berne semble bien vulnérable dans cette série.

