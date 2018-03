Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 septembre 2014 22:31 19. septembre 2014 - 22:31

Genève-Servette s'est imposé 4-3 sur la glace de Fribourg Gottéron lors du premier derby romand de la saison du Championnat de LNA. Une victoire un brin flatteuse pour les Genevois souvent bousculés.

Emmenés par un Romy des grands soirs, les Genevois menaient 1-0 au terme de la première période avant de connaître un nouvel effondrement au deuxième tiers-temps comme mardi face à Bienne. Les Fribourgeois ont remporté la période intermédiaire 3-1 grâce à des buts de Dubé, Pouliot - quel service de Sprunger - et de Tambellini, qui effectuait son premier match de la saison. Le tir du Canadien était détourné par le portier Bays et retombait en cloche derrière son dos dans les filets. Mais l'élan fribourgeois était freiné 11'' après la reprise du troisième tiers-temps. Mottet commettait une vilaine faute sur Picard (canne au visage) qui partait seul au but. L'attaquant de Gottéron se voyait infliger la double peine: penalty plus pénalité de match. Rubin, en pleine fine, a transformé le tir au but pour son troisième goal de la saison. Les Genevois n'ont pas su profiter des 5 minutes pour reprendre l'avantage. Ils ont dû attendre la 55e minute avant que Tom Pyatt puisse venir de l'arrière de la cage sans être inquiété pour tromper Conz de près.

Lausanne a concédé sa troisième défaite en quatre matches (5-0 à Zoug). Les Vaudois avec leur nouvel attaquant, le Slovaque Ruzicka, ont connu des débuts et des fins de période particulièrement difficiles. Alors qu'ils avaient bien tenu lors du premier tiers-temps, Cristobal Huet se faisait surprendre par un tir de Josh Holden entre les jambières à 21'' de la première sirène. Le temps de revenir sur la glace, le défenseur suédois Daniel Sondell profitait de la passivité de Huet pour marquer alors qu'il a armé son tir en étant complètement arrêté (20'39''). Rebelote à la fin de la deuxième période avec un but de Suri à 20'' de la deuxième pause et une réussite du Canadien Bouchard 30'' après la reprise ! La stérilité des attaquants vaudois (qui retrouveront Déruns samedi) peut inquiéter avant la venue d'Ambri-Piotta mais elle a permis à Tobias Stephan de fêter son premier blanchissage de la saison.

Malmené au premier tiers-temps (0-3), Bienne est tout de même parvenu à arracher un point à Rapperswil-Jona (3-4 ap). Sous la conduite de leurs Suédois, les Lakers ont pris à froid les Seelandais (0-2 après 5'23''). Les Biennois ont arraché la prolongation à 75'' du terme du temps réglementaire par le Suédois Arlbrandt. Mais c'est un autre Scandinave qui a donné un point supplémentaire à Rapperswil: Danielsson après 2'16'' de prolongation. En quatre matches, Bienne a marqué trois fois des points mais le rythme est insuffisant.

Rien ne sera épargné aux Kloten Flyers en ce début de championnat. Ils ont perdu 2-0 le derby contre les Zurich Lions. Les joueurs de Felix Hollenstein livraient pourtant un match solide face aux leaders avant d'être surpris à la mi-match par Dan Fritsche alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique. Privés de leur gardien Martin Gerber, annoncé blessé, les Flyers ont encaissé un deuxième but par Roman Wick parfaitement servi par Cunti. Kloten, qui évolue toujours avec trois étrangers, reste donc avec 0 point en quatre matches.

Lugano a fêté son quatrième succès consécutif (3-2 tab contre Berne). Les Tessinois ont dû aller chercher leur deuxième point aux tirs au but. Le Suédois Klasen a réussi un nouveau chef d'oeuvre dans cet exercice mais c'est son compatriote Pettersson, qui a apporté un deuxième point aux Luganais.

A la Valascia, Davos s'est imposé 4-3 tab face à Ambri-Piotta. Félicien Du Bois a été le seul à réussir son tir au but. Mauro Jörg a réussi un doublé pour les Davosiens.

Classement: 1. Zurich Lions 5/12 (20-10). 2. Lugano 4/10 (14-8). 3. Davos 4/9 (21-10). 4. Genève-Servette 4/9 (15-13). 5. Zoug 4/8 (14-8). 6. Berne 4/7 (11-11). 7. Bienne 4/5 (13-13). 8. Rapperswil-Jona Lakers 5/5 (11-15). 9. Fribourg-Gottéron 4/4 (12-19). 10. Ambri-Piotta 4/3 (10-16). 11. Lausanne 4/3 (8-14). 12. Kloten Flyers 4/0 (5-17).

