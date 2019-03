Genève-Servette n'a pas pu confirmer son premier succès dans sa série de quarts de finale des play-off. Les Genevois ont perdu 3-2 ap le 2e match et les deux équipes sont désormais à égalité (1-1).

La sanction est finalement tombée après 5'21 de prolongation sur une réussite de Mark Arcobello. Menés 2-0, les Servettiens étaient parvenus à faire leur retard en fin de partie pour écrire une nouvelle belle page dans leur fin de saison héroïque. Seule la conclusion a finalement manqué...

Les hommes de Chris McSorley pourront regretter longtemps d'avoir laissé échapper une victoire qu'ils auraient dû dessiner dans un premier tiers de feu. Là où ils ont outrageusement pressé un Berne méconnaissable et qui s'est retrouvé quatre fois en infériorité numérique mais qui... menait 1-0 à la première sirène. Dans des Vernets rugissants, les Genevois se sont sabordés par de grosses erreurs individuelles. Comme celle de Tim Kast, qui pressé par un Bernois a effectué un dégagement interdit qui a eu de lourdes conséquences alors que les Servettiens évoluaient en supériorité numérique. Sur l'engagement suivant, Haas s'est montré impérial et a servi Scherwey qui a fusillé Mayer (7e). Cette ouverture du score ne reflétait pas le sens de la partie mais l'expérience avait parlé.

Les coéquipiers de Tanner Richard ont surtout payé en première période l'absence d'un finisseur. Certes, les Genevois ont quitté la glace après 20 minutes avec une statistique des tirs de 19-4 (!) en leur faveur. Mais combien d'essais ont-ils été réellement été dangereux pour le gardien Leonardo Genoni? Les hommes de McSorley ont dû s'en remettre la plupart du temps aux tirs lointains de Tömmernes et Fransson. Mais il y avait une telle densité de joueurs autour du slot que les tirs étaient le plus souvent stoppés avant d'atteindre le portier de la capitale.

Les débats se sont équilibrés par la suite après une longue période à 3 contre 3 en début de deuxième tiers-temps. Rod, qui n'y était vraiment pas, a obtenu une belle occasion à la 23e. Une minute plus tard, Mayer maintenait en vie son équipe avec un duel gagné face à Ebbett. Plus les minutes avançaient, plus les Bernois commençaient à dominer physiquement. Ils ont enfin commencé à s'installer dans la zone genevoise. Fritsche n'a plus eu la force de dégager, Moser a pu servir Arcobello pour le 2-0 à 41'' du terme de la deuxième période.

Le joli but en déviation de Romy (52e) et la réussite de Simek après un vilain rebond concédé par Genoni (58e) a permis de vivre une fin de rencontre palpitante.

Pour s'être brisé longtemps les lames sur le mur bernois, les Genevois ont perdu l'avantage de la glace qu'ils avaient durement gagné samedi. Une éventuelle qualification passera par un deuxième exploit dans la capitale.

