Troisième duel face à Davos et troisième défaite pour des Lausannois qui n'arrivent pas à trouver un moyen de prendre le dessus sur les Grisons. "Un problème de constance", avance Joël Genazzi.

7-1, 4-3 samedi à Davos puis 4-3 tab mardi soir à Malley, le HCD ne convient pas au LHC en ce début d'exercice. A croire que les Grisons ont trouvé la formule magique pour ennuyer les Lions.

"A Davos on a fait trop de pénalités stupides, poursuit le numéro 79 qui a égalisé dans la dernière minute. Ce soir, on a dominé, on a eu des poteaux et on ne plante pas ce deuxième but. Ils trouvent des moyens de gagner contre nous, mais la saison est encore longue. Sur le premier match où ils nous mettent 7-1, on n'avait pas d'énergie et on était un peu trop arrogant. On venait de battre Berne chez lui et on s'est dit que ce serait facile."

Un problème qui semble récurrent au sein de ce LHC version 2019/20, c'est l'inconstance. Les Vaudois ne parviennent pas à afficher le même rendement tout au long du match. "On a des phases où on joue très bien, où on a des chances de marquer et on ne le fait pas, précise Joël Genazzi. Du coup ils récupèrent le momentum et inscrivent les buts importants. Après on est derrière et on doit essayer de revenir dans le match. C'est bien d'avoir pu revenir dans le troisième tiers en ayant montré du caractère, mais malheureusement on perd aux penalties."

Ce Davos version Wohlwend, qui avance à l'énergie, épate les observateurs. Sans pour autant dégager la même puissance que Zurich, les Grisons font leurs points. Genazzi les félicite tout en y mettant un petit bémol: "Ils n'ont pas beaucoup de matches ce qui fait qu'ils n'ont pas le même rythme que les autres. Mais on verra quand ils devront rattraper ces matches avec la Coupe Spengler en plus. On verra s'ils sont capables d'appliquer le même jeu rapide en patinant beaucoup. Je suis content pour eux que ça aille bien, mais ça fait mal de perdre trois fois contre eux."

Neuer Inhalt Horizontal Line