Le géant industriel américain General Electric souhaite supprimer 450 postes en plus sur ses sites de Birr et Baden en Argovie en raison des difficultés de GE Power. Les deux sites seront maintenus. Le gouvernement argovien est déçu.

Les consultations avec les partenaires sociaux suisses se dérouleront en parallèle des négociations à l'échelle européenne.

Sur les 450 postes susceptibles d'être touchés, "plus de 10% sont actuellement vacants en raison de fluctuations naturelles", a indiqué lundi General Electric. "Cette réorganisation s'inscrit dans l'objectif de l'entreprise d'améliorer la performance opérationnelle et financière de l'entreprise, de simplifier l'organisation et de restaurer une compétitivité durable".

Demande en baisse

La branche énergie de l'industriel américain fait face à une demande en baisse sur le marché de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, affectant l'activité des centrales à gaz.

L'exercice 2018 de GE Power a été "financièrement difficile", enregistrant une perte d'exploitation de près de 1 milliard de dollars (quasiment autant en francs) et un flux de trésorerie négatif de 2,6 milliards.

Le communiqué rappelle que GE s'est déjà engagé dans des "efforts de réduction de coûts l'an dernier", lui permettant de réaliser des économies structurelles de 900 millions de dollars.

"General Electric est conscient de la situation très difficile pour ses employés". L'entreprise s'engage à poursuivre le plan social global existant. En juin 2018, le groupe américain annonçait vouloir supprimer 1200 postes sur les 4500 recensés fin 2017 dans l'activité Power en Suisse.

Déception du gouvernement

Le gouvernement argovien a fait part de sa déception à l'annonce de cette "perte massive d'emplois". Cette nouvelle restructuration "contredit" les déclarations faites par le passé par General Electric, souligne Urs Hoffman, président de l'exécutif et chef du département de l'économie.

L'exécutif attend de l'entreprise qu'elle cherche des solutions pour réduire le plus possible le nombre d'emplois supprimés. L'objectif des consultations avec les partenaires sociaux doit être de trouver un nouvel emploi pour un maximum de personnes touchées.

Le syndicat Syna demande que General Electric renonce à son nouveau plan de restructuration. Comme ses prédécesseurs, le patron de GE Larry Culp ne se préoccupe que des dividendes et des actionnaires. Il ne développe pas de stratégie durable pour l'entreprise, a indiqué Syna lundi dans un communiqué.

