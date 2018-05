Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Fabio Fognini (ATP 19) s'est hissé dans le dernier carré du Geneva Open. Il s'est offert un joli cadeau pour ses 31 ans en battant l'Américain Tennys Sandgren (ATP 55) 7-6 (7/3) 7-6 (7/5).

Tête de série no 2 du tableau, l'Italien est revenu de loin dans la première manche, où Tennys Sandgren a mené 5-2 et même servi pour le gain du set à 5-3. Le vainqueur du dernier Open de Gstaad a su élever son niveau de jeu dans le "money time", dominant les débats dans les deux tie-breaks.

L'imprévisible "Fogna", qui a accepté une invitation de dernière minute pour ce Geneva Open, s'impose bel et bien comme l'homme à battre dans ce tournoi. Il se mesurera vendredi à l'Allemand Peter Gojowczyk (ATP 49), vainqueur en trois sets (6-3 6-7 6-3) d'un autre Italien, Andreas Seppi (ATP 51), jeudi en quart de finale.

Steve Johnson (ATP 47) figure lui aussi dans le dernier carré et pourrait bien retrouver Stan Wawrinka (ATP 25), qu'il avait sorti au 1er tour à Rome le 13 mai. L'Américain, tombeur en trois manches de Lukas Rosol (ATP 286) en début d'après-midi, a enchaîné en battant l'Argentin Guido Pella (ATP 81) 6-3 6-4. Celui-ci avait sorti la tête de série no 1 Sam Querrey (ATP 13) plus tôt dans la journée, en trois sets également.

