24 mai 2018

Stan Wawrinka ne se voilait pas la face après sa lourde défaite (6-4 6-0) en quart de finale du Geneva Open face à Marton Fucsovics. "J'avais l'impression d'avoir une seule vitesse", a-t-il dit.

"Je me suis très vite retrouvé dans le dur, dans tous les domaines", a-t-il lâché. "Même quand je sais ce que je dois faire sur le court, quand je suis au ralenti comme aujourd'hui, quand je me sens trop mou, je suis hésitant. Cela devient plus facile pour mon adversaire", a concédé le Vaudois.

"Mais je savais que cela pouvait arriver. Je dois accepter de vivre de telles rencontres. Avec les automatismes qui reviennent et la tension qui disparaît peu à peu, ce genre de matches ne devrait plus se reproduire dans un proche avenir", a-t-il enchaîné.

"Les prochaines rencontres que je vais jouer me permettront de savoir ce que je devrai exactement faire pour progresser", a souligné Stan Wawrinka, qui sait parfaitement d'où il vient: "Je n'ai quasiment pas joué depuis une année. Il y a beaucoup de choses qui doivent se remettre en place", a rappelé le Vaudois, qui avait été opéré à deux reprises au genou gauche l'été dernier et n'a disputé que dix matches - tous en 2018 - depuis l'édition 2017 de Wimbledon.

"Là, je peux à nouveau disputer des tournois. Je suis suffisamment fort mentalement pour croire en moi", a assuré le 25e joueur mondial. "Je ne dois surtout pas lâcher prise, surtout après tous les efforts consentis pour en arriver là. Le but, c'est de pousser, de continuer à me faire mal. J'ai pris un 6-0 aujourd'hui, mais je n'ai pas laissé filer le moindre point", a-t-il expliqué.

Stan Wawrinka ne regrettait par ailleurs pas d'avoir dû démarrer son quart de finale moins de 21 heures après la fin de son 2e tour. "J'ai besoin d'enchaîner les matches. C'est surtout cela qui me manque", a-t-il rappelé, avant de revenir sur sa remarquable prestation de la veille face à Jared Donaldson (6-3 6-4). "Je ne m'attendais pas à jouer de la sorte dès mon entrée en lice, surtout avec la tension. Mais je savais que j'étais capable de produire un tel tennis", s'est réjoui le Vaudois, qui va mettre le cap sur Paris dès vendredi pour y disputer Roland-Garros.

