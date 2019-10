Zurich (awp)- Georg Fischer vend sa fonderie d'Herzogenburg, en Autriche. La transaction entraînera "un effet négatif unique" sur les comptes à hauteur de 10 millions de francs au deuxième semestre pour le groupe industriel schaffhousois.

Le repreneur est MRB FerCon, une société autrichienne créée par deux anciens dirigeants de Georg Fischer, Markus Rosenthal et Ralf Bachus, indique vendredi un communiqué. Le site dégage un chiffre d'affaires annuel de 75 millions de francs et emploie 250 personnes.

Georg Fischer accorde un prêt de 12 millions de francs aux deux repreneurs. L'opération prend un effet rétroactif au 30 septembre et impactera négativement le résultat opérationnel (Ebit) à hauteur de 10 millions.

La cession de cette fonderie, qui fait partie de la division GF Casting Solutions, intervient dans le cadre du recentrage du groupe schaffhousois vers "ses "activités stratégiques".

Ainsi, Georg Fischer parachève son retrait des activités de fonderie pour l'industrie automobile en Europe. Il s'agit de mieux se concentrer sur les domaines "prometteurs" que sont l'aéronautique et l'énergie et de répondre à la demande croissante pour des véhicules plus légers.

GF Casting Solutions développe par conséquent sa production de composants comportant de l'aluminium ou du magnésium, pour répondre à la tendance pour des structures moins lourdes. "Ce désinvestissement permet de concrétiser de manière conséquente notre stratégie 2020", se félicite le directeur général de Georg Fischer Andreas Müller dans le communiqué.

Neuer Inhalt Horizontal Line