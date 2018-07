Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 juillet 2018 16:22 06. juillet 2018 - 16:22

Gianni Infantino, qui a fait ses premières expériences dans le football professionnel au sein du Xamax de Gilbert Facchinetti, a tenu à rendre hommage à celui qu'il a toujours appelé "Mon président".

Le président de la FIFA a de lui-même contacté Keystone-ATS pour faire part de sa "profonde tristesse".

"Je présente mes sincères condoléances à ses proches. 'Facchi' était un personnage unique, un grand homme de football. J'ai eu la chance de le connaître et je l'appelais toujours 'mon Président'", déclare Gianni Infantino à Keystone-ATS. Le Valaisan a commencé à Xamax le parcours qui l'a conduit jusqu'au sommet du football mondial.

"Il m'a ouvert les portes du football professionnel en m'accueillant dans la famille du Xamax il y a plus de 20 ans et il m'a enseigné beaucoup de choses pendant mes années à Neuchâtel, notamment comment 'vivre' le football: avec passion, émotion, authenticité et dévouement."

Gianni Infantino estime par ailleurs que Gilbert Facchinetti est "certainement l'un des personnages qui a le plus marqué l'histoire du football suisse avec la belle légende de 'son' Xamax !"

Et de conclure, avec émotion: "Il nous manquera beaucoup: sa manière de faire, son sourire et sa passion de vivre et de transmettre le football. Au revoir 'mon Président'".

Gilbert Facchinetti, président emblématique de Neuchâtel Xamax, est décédé vendredi matin à l'âge de 82 ans.

Neuer Inhalt Horizontal Line