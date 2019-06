Elu dans le chaos à la présidence de la FIFA en février 2016, Gianni Infantino obtiendra mercredi à Paris un deuxième mandat, faute de concurrent.

A défaut d'avoir véritablement réformé une institution submergée par l'opprobre, le Valaisan a été un président très efficace à plus d'un titre.

C'est du moins l'avis d'Emmanuel Bayle, professeur en gestion du sport à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne (ISSUL). "Gianni Infantino, un président de compromis, peut-être même de transition, a été très efficace en coulisses", estime le chercheur, rappelant que le Valaisan doit tout à la fois être le garant des développements sportifs et de la croissance économique, en réussissant en outre à redorer le blason de la Fédération.

Couronné tandis que Sepp Blatter - l'ancien président - et Michel Platini - le favori pour la succession - se noyaient dans les scandales, comme "sorti premier d'un concours de circonstances" pour reprendre l'écrivain Paul Claudel, Gianni Infantino a réussi l'exploit, en peu de temps, de s'imposer comme une évidence. Alors qu'il "a besoin de créer sa légitimité", rappelle Emmanuel Bayle.

Preuve, sans doute, que le boss du football mondial a su mettre en place "les conditions pour rester en poste douze ans, ce qui est son objectif", poursuit le professeur. Lequel, cependant, reconnaît des mérites certains au premier mandat du Valaisan. Notamment en ce qui concerne les réformes des modes de compétition, à commencer par le passage, dès 2026, à quarante-huit équipes en Coupe du monde.

Le modèle UEFA

"C'est plutôt une bonne mesure, pense Emmanuel Bayle. Elle vise un élargissement, une ouverture et, dans cette globalisation, cela fait sens." Economiquement, cela ne fait aucun doute mais quid de l'intérêt sportif? "En football, même le champion du monde peut perdre contre beaucoup plus faible. Je pense que le passage à quarante-huit fait aussi sens sportivement", répond le chercheur, ajoutant que cela évitera au maximum le "passage à la trappe" de grands pays et, par conséquent, de grands marchés.

L'argent, encore et toujours l'argent, l'appât du gain... La principale critique adressée à la FIFA depuis toujours. Mais il ne faudrait pas oublier, non plus, que le football a besoin de générer d'importants revenus pour son développement. Et que, dans ce domaine, même si cela peut paraître fou, la Fédération internationale a pris un sérieux retard par rapport, par exemple, à l'UEFA, ce membre qui est aussi et surtout un concurrent.

"La FIFA n'a qu'un seul produit-phare, c'est la Coupe du monde, et elle en est donc totalement dépendante, explique Emmanuel Bayle. Contrairement à l'UEFA, qui est probablement l'organisation sportive la plus professionnelle au monde et qui dispose de deux voire trois produits-phares (ndlr: l'Euro, la Ligue des champions et, dans une moindre mesure, l'Europa League). Le modèle et les succès économiques de l'UEFA, laquelle a mieux travaillé que la FIFA, peuvent faire envie." Et Gianni Infantino, en tant qu'ancien secrétaire général de l'UEFA, connaît cela par coeur.

Ce qui jette une lumière très différente sur le projet porté par le président d'une Coupe du monde des clubs version maousse. "Là, je suis plus dubitatif en raison de l'opposition de l'UEFA, analyse le professeur de l'ISSUL. Tout ceci avance de manière très opaque."

De mauvais signaux

Opaque, l'entier de la gouvernance de la FIFA l'est demeuré, même après la spectaculaire destitution de Sepp Blatter. "Oui, il y a eu un changement mais sans vraiment changer", acquiesce Emmanuel Bayle, ajoutant que "tout n'est pas sous contrôle" et pointant plusieurs "mauvais signaux".

Le premier, évident, est l'absence d'autre candidat à la présidence lors du Congrès de Paris. "Il n'y a pas d'opposition, pas de débat d'idées. Or la FIFA se veut une démocratie associative." Le deuxième, qui a fait grand bruit, est le remplacement à la tête de la Commission d'éthique - celle qui avait prononcé les bannissements de Blatter et Platini et qui commençait à regarder de près les agissements du nouveau président - du juge Hans-Joachim Eckert et de l'enquêteur en chef Cornel Borbély par Maria Claudia Rojas.

"Là aussi, je suis un peu plus dubitatif, dit Emmanuel Bayle. Messieurs Eckert et Borbély travaillaient de manière indépendante et ça peut paraître étonnant que l'actuelle Commission n'ait jamais ouvert une enquête sur Infantino", glisse le professeur en se demandant s'il n'était pas question, ici, d'une tentative de "verrouiller le pouvoir". "Nous avons un hyper président", insiste-t-il encore.

Foyers de corruption

Un Gianni Infantino qui est également soupçonné d'exercer un contrôle total sur le Conseil de la FIFA, bâti sur les cendres de l'ancien Comité exécutif, brûlé sur la place publique pour infamie. Le Valaisan n'a néanmoins pas une tâche facile. "Ce système est difficile à réguler car il ne s'agit pas uniquement de surveiller ce qui se passe à Zurich", insiste Emmanuel Bayle.

Autrement dit, il est impossible d'avoir véritablement à l'oeil ce qui se passe dans toutes les confédérations et fédérations membres, dont il a été prouvé pour certaines qu'elles étaient d'importants foyers de corruption.

Un système qui semble donc, même après la chute du roi Blatter, continuer de se protéger et de se perpétuer. Jusqu'au prochain séisme. "La FIFA est une institution qui se réforme dans les crises. Sans crise, sans problème d'argent, il n'y a pas de raison de changer", conclut Emmanuel Bayle.

