Ciblé par diverses attaques, notamment celles de son prédécesseur Sepp Blatter, Gianni Infantino contre-attaque. Dans un communiqué, le président de la FIFA a tenu à rappeler sa vérité.

Le Valaisan affirme, ainsi, avoir rencontré le procureur général Michael Lauber immédiatement après son élection le 26 février 2016 pour l'assurer de sa volonté de coopérer pleinement avec les autorités judiciaires suisses dans le cadre des enquêtes en cours ou futures sur d'éventuels crimes commis sous l'ancienne direction de la FIFA.

Gianni Infantino précise avoir participé, avec d'autres employés de la FIFA, à de telles réunions dans d'autres pays pour transmettre le même message: l'engagement de la FIFA à travailler avec les autorités judiciaires du monde entier pour poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes liés au football. Cette coopération active de la FIFA avec les autorités judiciaires a abouti aux Etats-Unis notamment à plus de 40 condamnations.

A ses yeux, les accusations portées par des personnes anonymes sont au mieux une farce et au pire un désir de nuire, nourri par des personnes associées à l'ancienne direction de la FIFA qui utilisent et abusent des médias à cette fin. Enfin, il souligne avoir · résolument mis en œuvre les réformes internes nécessaires pour mettre un terme aux pratiques douteuses qui ont été pratiquées et tolérées pendant de nombreuses années à la tête de l'ancienne FIFA et qui ont conduit l'organisation au bord de la ruine.

