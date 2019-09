Le numéro un mondial des arômes et parfums Givaudan a finalisé le rachat de la maison allemande de parfums Drom, a indiqué vendredi le groupe genevois.

Les termes de la transaction, initialement annoncée fin juillet, n'ont pas été dévoilés. L'activité de Drom aurait représenté environ 110 millions d'euros (119,8 millions de francs au cours actuel) de chiffre d'affaires pour les résultats de Givaudan en 2018, sur une base pro forma. L'opération a été financée par les ressources existantes.

Fondée en 1911, Drom est une maison de création pour la parfumerie fonctionnelle et la parfumerie fine dans le monde. Située près de Munich, elle possède des sites de production en Chine, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Brésil et emploie 489 personnes dans le monde.

Neuer Inhalt Horizontal Line