Le géant verinolo-zurichois étend ses capacités dans les produits naturels et biosourcés avec l'acquisition du français Alderys. (archive)

Givaudan va acquérir la société française Alderys et se renforce de la sorte dans le domaine des technologies de bio-ingénierie, plus particulièrement les produits naturels et biosourcés. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Mais le communiqué paru jeudi précise que l'activité d'Alderys aurait représenté 3 millions d'euros de revenus supplémentaires pour les résultats de Givaudan en 2019 sur une base pro forma et que le groupe de parfumerie prévoit de financer la transaction à partir des ressources existantes.

Alderys, qui emploie 30 personnes, développe des approches innovantes pour l'ingénierie biologique de composés de valeur à partir de matières premières renouvelables.

