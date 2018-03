Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 août 2010 22:14 05. août 2010 - 22:14

Glaris - Des armes ont été saisies dans le canton de Glaris dans le cadre de l'enquête sur les coups de feu tirés fin juin et début juillet dans des zones habitées à Näfels (GL) et Leuggelbach (GL), faisant deux blessés. Les projectiles ne proviennent pas des armes saisies.

Les différentes armes trouvées lors de perquisitions ont été examinées, a indiqué jeudi le juge d'instruction Christoph Hohl sur les ondes de la radio locale "Radio Zürisee". Les enquêteurs n'ont toujours pas identifié le ou les tireurs.

Les expertises balistiques ont montré que les coups de feu ont été tirés avec des armes différentes. Un homme de 50 ans a été touché au torse alors qu'il passait la soirée dans son jardin à Näfels et un enfant de 4 ans a été éraflé dans le dos à Leugellbach.

