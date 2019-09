Viktorija Golubic se retrouve pour la deuxième fois qualifiée pour quarts de finale d'un tournoi WTA en une semaine.

La Zurichoise (WTA 73) s'est imposée à Canton face à la tête de série no 5, la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 38) sur le score de 4-6 7-5 6-0 en deux heures et quart. Dans la deuxième manche, la Suissesse a été menée 5-2 avant de retourner la partie.

L'Asie semble une terre promise pour Golubic. Après Hua Hin (THA) en février et Nanchang (CHN) la semaine dernière, la Zurichoise disputera pour la troisième fois de l'année un quart de finale lors d'un tournoi WTA dans la métropole du Sud de la Chine. Elle affrontera la tête de série no 4, la Chinoise Shuai Zhang (WTA 34). Il s'agira d'une revanche du récent US Open où la joueuse asiatique n'avait laissé que trois jeux à Golubic.

