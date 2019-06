Viktorija Golubic (WTA 85) jouera les 8es de finale à Nottingham.

La Zurichoise s'est imposée 6-1 6-7 (2/7) 6-3 devant la qualifiée russe Liudmila Samsonova (WTA 153) dans un 1er tour disputé en salle en raison de la pluie.

Battue au 2e tour du tournoi ITF de Surbiton la semaine dernière, Viktorija Golubic aurait dû s'épargner un troisième set mercredi. Elle a ainsi manqué six balles de match dans la deuxième manche, trois à 5-4 et trois à 6-5, sur le service adverse. Elle a en revanche nettement dominé les débats dans les premier et troisième sets, lors desquels elle n'a pas concédé son service.

Viktorija Golubic a un coup à jouer à Nottingham, où aucun match n'avait pu se dérouler lundi comme mardi. Elle se mesurera en 8e de finale à une autre joueuse issue des qualifications, la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 211).

