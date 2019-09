A l'occasion de son 15e anniversaire, Google a ouvert mardi à Zurich son nouveau siège suisse à Europaallee. Quelque 400 collaborateurs devront y travailler.

Le géant américain compte actuellement 4000 employés de 85 nationalités différentes dans la ville de la Limmat.

Il s'agit du quatrième bâtiment à Europaallee, près de la gare zurichoise, que le groupe californien inaugure. Deux autres immeubles sont par ailleurs encore en construction. Cela permettra d'accueillir au total 5000 employés, a déclaré le responsable des bâtiments Lucas Stolwijk, lors d'une conférence de presse.

Zurich est en dehors des Etats-Unis le plus grand centre de recherche et développement, a en outre souligné le suisse Urs Hölzle, en charge des centres de traitement des données et des infrastructures informatiques. Ce dernier est aussi le collaborateur le plus ancien du moteur de recherche après les deux fondateurs Sergey Brin et Larry Page.

En 2004, Google a débuté ses activités avec deux collaborateurs dans la plus grande ville suisse. A l'occasion de cet anniversaire, le moteur de recherche a aussi présenté des nouvelles fonctions de Google assistant.

Neuer Inhalt Horizontal Line