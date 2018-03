Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

5 septembre 2013

Google a publié mercredi de nouvelles vues de rues des villes et des villages du nord-est du Japon abandonnés après l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011. Ces zones sont désignées par les autorités comme inhabitables pour des années en raison des niveaux élevés de radioactivité.

Via un site appelé "Mirai no kioku" (Mémoire pour l'avenir), le géant américain de l'internet offre grâce à son outil "Street View" des images de douze agglomérations désertées de la préfecture de Fukushima, dont les cités de Futaba et Okuma, à la frontière desquelles se trouve la centrale ravagée Fukushima Daiichi.

Google a également publié des photos des zones évacuées d'Iitate, Katsurao, Kawauchi, Naraha, Hirono et Minamisoma, toutes dans la préfecture de Fukushima. Il ajouterera prochainement des photos de Kawamata, Tamura et Tomioka, "les prises de vues étant en cours", a expliqué un porte-parole de Google.

Maisons effondrées

Les nouvelles vues montres des maisons effondrées, des routes défoncées et autres dégâts provoqués par le tremblement de terre et le tsunami dans Futaba, a proximité du complexe atomique.

Le groupe américain utilise pour ce faire un véhicule spécial géolocalisé équipé d'une caméra, sous de strictes conditions de réalisation pour protéger ses personnels de la radioactivité ambiante.

Avant-après

Les nouvelles vues peuvent en partie être comparées avec celles des mêmes lieux avant le drame. Google avait inauguré cette balade virtuelle dans les villes-fantômes en mars avec la visite de la cité évacuée de Namie, effectuée à la demande des autorités locales.

